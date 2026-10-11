Casamento à vista! Três anos após o noivado, Sara Prata revela quando vai ser a cerimónia e há um detalhe que deixou Goucha incrédulo (Vídeo)

Sara Prata viaja 20 anos no tempo e recupera tesouros da época de «Morangos com Açúcar»

Sara Prata vai casar-se em 2028 e já tem data marcada. A novidade foi revelada este domingo, 11 de outubro, no arranque do Funtástico, da TVI, durante uma conversa descontraída com Manuel Luís Goucha. E houve um pormenor que surpreendeu o apresentador: a cerimónia vai realizar-se a um domingo.

Tudo começou quando Goucha decidiu anunciar a novidade perante o público, aproveitando para brincar com a ausência de um convite para o casamento da atriz, que integra o júri do programa.

«Soubemos hoje que ela vai casar em 2028. Nem eu, nem o António seremos convidados», afirmou o apresentador, referindo-se também a António Leal e Silva.

O tom de brincadeira manteve-se ao longo da conversa. Goucha garantiu que o único elemento da equipa com lugar assegurado seria Pedro Granger, a quem atribuiu, em tom irónico, a função de menino das alianças. «Nós passamos imenso tempo nos bastidores, no camarim da Sara. Já são muitas horas. E hoje ficámos a saber esta notícia», adiantou o comentador.

Sara Prata entrou na brincadeira e contou que o apresentador tinha aproveitado o tempo passado nos bastidores para ir ao seu camarim maquilhar-se e tirar "nabos da púcara". «O Manel hoje atreveu-se a ir para o seu camarim maquilhar. Como assim? Fui atrás dele e almocei lá», relatou.

Sara Prata promete estudar a lista de convidados

Perante a possibilidade de ficar de fora da festa, Manuel Luís Goucha não escondeu a sua surpresa e voltou a questionar a decisão da atriz.

Sara Prata mostrou-se disponível para tentar encontrar uma solução. «Eu vou tentar arranjar um espacinho para vocês», prometeu, antes de ouvir uma sugestão do apresentador: ou aumentava o orçamento ou retirava dois nomes da lista de convidados.

A atriz garantiu que iria analisar a questão, numa troca de comentários que arrancou sorrisos no estúdio. Goucha aproveitou ainda para mencionar Ben, que também gostaria de marcar presença na cerimónia.

«Vai ser ao domingo»: o detalhe que surpreendeu Goucha

Foi quando a conversa passou para a data do casamento que surgiu outro momento divertido. Perante a possibilidade de a cerimónia acontecer num domingo, Manuel Luís Goucha mostrou-se surpreendido, lembrando que ainda faltam alguns anos para 2028 e que a agenda televisiva poderá mudar até lá.

«Mas também o casamento que se quer casamento já não é ao domingo», comentou o apresentador.

A resposta de Sara Prata foi imediata: «Vai ser ao domingo». A revelação levou Goucha a brincar com a possibilidade de o casamento interferir com o programa. A solução que encontrou? Fazer uma emissão especial diretamente da cerimónia.

«Então faça um direto lá. Olha, isso é bom», brincou.

Sara Prata alinhou na ideia e admitiu a possibilidade de um direto do casamento. Goucha não perdeu a oportunidade de se oferecer para o lugar de apresentador, ao que a atriz respondeu, divertida: «Já arranjaste forma de ir».

Sara Prata e João Leitão estão noivos desde 2023

A novidade chega cerca de três anos depois de Sara Prata e João Leitão terem ficado noivos. Em julho de 2023, o casal foi surpreendido, ou, melhor, surpreendeu-se mutuamente, durante umas férias nas Maldivas.

Na altura, os dois fizeram o pedido de casamento um ao outro, no mesmo local e praticamente ao mesmo tempo. Sara Prata partilhou a felicidade nas redes sociais, descrevendo o momento como um dos mais bonitos da vida do casal. A atriz e o companheiro estavam juntos há cerca de cinco anos quando decidiram dar este passo.

A história de amor tem também um capítulo muito especial em comum: a filha, Amélia, que nasceu a 20 de julho de 2020.

Agora, com o casamento apontado para 2028 e a garantia de que será celebrado a um domingo, fica por conhecer o dia exato da cerimónia e os restantes pormenores da festa. Para já, uma coisa parece certa: se depender de Manuel Luís Goucha, a lista de convidados ainda vai dar que falar.