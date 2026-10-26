Sara Sampaio namora com um dos maiores craques do mundo do futebol? Mostramos-lhe a foto do beijo apagada em segundos que levantou rumores

Uma imagem publicada e apagada em segundos colocou a modelo portuguesa e o futebolista espanhol no centro das atenções. A presença de Sara nas bancadas do PSG e novas informações vindas de Espanha acrescentam capítulos a uma história que continua a dar que falar.

Bastaram alguns segundos e uma fotografia para Sara Sampaio se ver no centro de uma onda de especulação sobre a sua vida amorosa. A modelo portuguesa partilhou nas redes sociais uma imagem em que surge a receber um beijo de um homem misterioso. A publicação desapareceu pouco depois, mas não antes de alguns seguidores conseguirem guardar a fotografia.

O detalhe que fez disparar os rumores? A aparência do homem, cujo corte de cabelo e alguns traços físicos levaram internautas a apontar para Ferran Torres, futebolista espanhol do Paris Saint-Germain (PSG).

A hipótese espalhou-se rapidamente pelas redes sociais e chegou à imprensa espanhola e portuguesa. Mas, numa história em que cada detalhe passou a ser analisado, há uma distinção essencial: a fotografia alimentou as suspeitas, mas não confirmou, por si só, um romance entre os dois.

A fotografia apagada que deu origem a tudo

O episódio começou com uma story de Instagram partilhada por Sara Sampaio, na qual a modelo aparece junto de um homem que lhe dá um beijo no nariz. A imagem esteve disponível durante pouco tempo, mas acabou por circular para lá do perfil da portuguesa.

Foi o suficiente para começar a discussão sobre a identidade do acompanhante. Entre os que se pronunciaram esteve o comunicador espanhol Javi de Hoyos, que admitiu a possibilidade de se tratar de Ferran Torres, ressalvando não dispor de informação confirmada que permitisse identificar o homem.

A especulação ganhou dimensão precisamente porque a imagem deixou espaço para dúvidas. O rosto não era inteiramente visível, e as semelhanças apontadas por utilizadores das redes sociais passaram a alimentar a hipótese de uma relação.

A imprensa espanhola, incluindo o 20minutos e a laSexta, noticiou a fotografia e a rápida eliminação da publicação, sublinhando a ausência de confirmação pública sobre a identidade do homem e a natureza da ligação entre ambos.

O jogo em Paris que acrescentou mais um detalhe

A fotografia não foi o único elemento a despertar a curiosidade dos seguidores. A 20 de outubro, Sara Sampaio esteve nas bancadas do Parque dos Príncipes, em Paris, para assistir ao encontro entre o PSG e o Barcelona, que terminou com a vitória da equipa francesa por 4-2.

A presença da modelo num jogo da equipa que Ferran Torres representa tornou-se mais um argumento para quem acredita que poderá existir uma ligação entre os dois. O futebolista esteve envolvido no encontro, e a coincidência alimentou a conversa nas redes sociais.

Ainda assim, assistir a um jogo não demonstra, por si só, a existência de uma relação amorosa. O mesmo se aplica às interações nas redes sociais e às semelhanças identificadas por alguns utilizadores em fotografias das férias de verão em Ibiza, que também foram apontadas pela imprensa desportiva espanhola. São pormenores que ajudam a explicar a dimensão dos rumores, mas que não constituem prova de um namoro.

A nova informação que está a mudar a história

Entretanto, uma publicação do jornal espanhol The Objective, divulgada a 26 de outubro, trouxe uma versão diferente da hipótese que dominou as redes sociais.

Citando fontes próximas do futebolista, o jornal afirma que Sara Sampaio e Ferran Torres não estão a namorar e que entre ambos existe apenas uma relação de amizade. A publicação identifica ainda o jogador como o homem que surge na fotografia.

Segundo a mesma notícia, os dois terão estado numa refeição de grupo em Paris, a 23 de outubro, na companhia de outras pessoas ligadas ao círculo social do futebolista.

A informação acrescenta uma nova camada ao caso: a identidade do homem é apresentada como sendo a de Ferran Torres, mas a natureza da relação entre ambos é descrita pelas fontes citadas como amizade, e não como romance.

Importa ressalvar que esta versão foi divulgada com base em fontes próximas do jogador. Não corresponde a uma declaração pública conjunta de Sara Sampaio e Ferran Torres, nem a uma confirmação oficial dos próprios. Por isso, embora a nova informação altere o enquadramento dos rumores, não deve ser apresentada como um esclarecimento dado diretamente pelos dois protagonistas.

Sara Sampaio e Ferran Torres: dois percursos que despertam curiosidade

A atenção em torno da possível ligação também se explica pela notoriedade de ambos. Sara Sampaio, modelo portuguesa de 35 anos, construiu uma carreira internacional na moda e tornou-se a primeira portuguesa a integrar o grupo de modelos conhecido como Angels da Victoria's Secret. Mais recentemente, alargou o seu percurso profissional à representação, tendo participado no filme Superman, lançado em 2025.

Na vida pessoal, a modelo foi associada ao ator Ray Nicholson, filho de Jack Nicholson. O fim dessa relação foi noticiado em 2025, embora a vida sentimental de Sara continue a ser um tema sobre o qual mantém uma postura discreta.

Ferran Torres, de 26 anos, é internacional espanhol e representa o Paris Saint-Germain. O avançado já tinha sido associado a outras figuras públicas, incluindo a atriz portuguesa Margarida Corceiro, que negou publicamente ter namorado com o futebolista em agosto de 2026.

A coincidência entre duas figuras conhecidas, de universos diferentes, ajuda a explicar o interesse gerado pela fotografia. Mas a notoriedade dos protagonistas não torna as especulações uma confirmação.

Afinal, existe um romance?

Por enquanto, a história tem dois elementos distintos: uma fotografia que levou muitos internautas a identificar Ferran Torres como o homem que acompanha Sara Sampaio e uma notícia de Espanha que, citando fontes próximas do jogador, descreve a relação como uma amizade.

Nem a fotografia apagada, nem a presença da modelo no estádio, nem as interações nas redes sociais permitem, isoladamente, concluir que existe um namoro.

O episódio mostra como uma publicação de poucos segundos pode transformar-se numa história de dimensão internacional, sobretudo quando envolve duas figuras públicas com carreiras de grande visibilidade.

Até que os próprios se pronunciem, a distinção mantém-se: há rumores de romance, há uma fotografia que os alimentou e há informações publicadas que apontam para uma amizade. Uma confirmação direta de Sara Sampaio ou Ferran Torres continua a ser o elemento que falta para encerrar a especulação.