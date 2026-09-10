Há um sítio em Itália mais barato que o Algarve (e ainda ninguém fala dele)
Um cantinho da Sardenha que ainda escapa ao turismo de massas
Achamos sempre que férias boas custam mais do que aquilo que temos, até aparecer um sítio que prova o contrário. Este ano voltámos a confirmar que um lugar de Itália pode ficar pelo preço do Algarve ou até menos, e vir com água a 28 graus, calma e transparente, e um tipo de rotina simples que só interessa a quem não se importa de repetir os mesmos dias de férias vezes sem conta.
Estou a falar da Sardenha. Mas não da Sardenha da Costa Smeralda, nem da Olbia dos milionários e das praias privadas com preços exorbitantes. Este ano fui com três familiares à procura de um sítio para relaxar e descobrimos um cantinho quase secreto no sudeste da ilha: Villaputzu, um pequeno município a cerca de 45 quilómetros de Cagliari, encostado à colina do Sarrabus e à foz do rio Flumendosa.
A rotina instalou-se rápido: praia de manhã, regresso a casa nas horas de mais calor para almoçar, dormir a sesta ou ler um livro, e voltar à praia por volta das quatro. A nossa casa, com vista para o mar, ficava na zona de Porto Corallo, mas foi a Spiaggia di Porto Tramatzu, ali perto, que nos conquistou: água calma e transparente, areia fina, uma colina verde a fechar a baía e, mesmo em pleno agosto, longe da confusão de outras praias mais conhecidas da ilha.
Ao jantar, quase infalivelmente, a Pizzeria La Marinara, em Villaputzu: um sítio simples, onde se vê o forno a lenha a trabalhar, com preços simpáticos e que dificilmente se encontram em Portugal. Pelo número de encomendas, percebemos rapidamente que os habitantes locais são fãs deste sítio, o que é sempre bom sinal. Não fomos lá todos os dias, mas nunca resistimos a voltar.
Para este tipo de férias, é preciso ter carro. Ajuda não só para chegar a Villaputzu, como para os dias em que se quer uma pausa da rotina de praia. Há dois anos, também na Sardenha e no mesmo local, fomos até Cagliari, a capital, para um dia com mais animação e vida de cidade, tendo em conta que se vai e volta no mesmo dia sem grande esforço; este ano optámos por não o fazer e ficar só a descansar. Já para uma praia diferente e mais conhecida, a recomendação é a Spiaggia di Simius, em Villasimius: não se paga entrada, só o parque de estacionamento, uns 10 euros pelo dia, mas a água azul-turquesa vale cada cêntimo.
Para tornar isto mais concreto, aqui ficam os números. Uma casa (5 pax) com vista para o mar, para estes 5 dias, ficou por 675 euros; o carro, com todos os seguros incluídos, 526 euros. A viagem foi feita por etapas — parti de Bratislava, que visitei antes de ir para a Sardenha —, e o voo ficou por 56 euros por pessoa; o regresso ficou por 87 euros por pessoa. Viajámos de 26 a 31 de agosto, o mês mais caro do ano para férias, mas no Algarve não seria muito diferente. E é essa, no fundo, a ideia deste artigo: mostrar que é possível passar uns dias nesta ilha tão famosa, no mês mais caro do ano, por cerca de 450 euros por pessoa — e ainda sobra para as pizzas na Marinara — e os dias de praia em Simius. Fica a promessa: havemos de voltar.