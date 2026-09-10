Há um sítio em Itália mais barato que o Algarve (e ainda ninguém fala dele)

Achamos sempre que férias boas custam mais do que aquilo que temos, até aparecer um sítio que prova o contrário. Este ano voltámos a confirmar que um lugar de Itália pode ficar pelo preço do Algarve ou até menos, e vir com água a 28 graus, calma e transparente, e um tipo de rotina simples que só interessa a quem não se importa de repetir os mesmos dias de férias vezes sem conta.

Estou a falar da Sardenha. Mas não da Sardenha da Costa Smeralda, nem da Olbia dos milionários e das praias privadas com preços exorbitantes. Este ano fui com três familiares à procura de um sítio para relaxar e descobrimos um cantinho quase secreto no sudeste da ilha: Villaputzu, um pequeno município a cerca de 45 quilómetros de Cagliari, encostado à colina do Sarrabus e à foz do rio Flumendosa.

A rotina instalou-se rápido: praia de manhã, regresso a casa nas horas de mais calor para almoçar, dormir a sesta ou ler um livro, e voltar à praia por volta das quatro. A nossa casa, com vista para o mar, ficava na zona de Porto Corallo, mas foi a Spiaggia di Porto Tramatzu, ali perto, que nos conquistou: água calma e transparente, areia fina, uma colina verde a fechar a baía e, mesmo em pleno agosto, longe da confusão de outras praias mais conhecidas da ilha.

Ao jantar, quase infalivelmente, a Pizzeria La Marinara, em Villaputzu: um sítio simples, onde se vê o forno a lenha a trabalhar, com preços simpáticos e que dificilmente se encontram em Portugal. Pelo número de encomendas, percebemos rapidamente que os habitantes locais são fãs deste sítio, o que é sempre bom sinal. Não fomos lá todos os dias, mas nunca resistimos a voltar.

Para este tipo de férias, é preciso ter carro. Ajuda não só para chegar a Villaputzu, como para os dias em que se quer uma pausa da rotina de praia. Há dois anos, também na Sardenha e no mesmo local, fomos até Cagliari, a capital, para um dia com mais animação e vida de cidade, tendo em conta que se vai e volta no mesmo dia sem grande esforço; este ano optámos por não o fazer e ficar só a descansar. Já para uma praia diferente e mais conhecida, a recomendação é a Spiaggia di Simius, em Villasimius: não se paga entrada, só o parque de estacionamento, uns 10 euros pelo dia, mas a água azul-turquesa vale cada cêntimo.

Para tornar isto mais concreto, aqui ficam os números. Uma casa (5 pax) com vista para o mar, para estes 5 dias, ficou por 675 euros; o carro, com todos os seguros incluídos, 526 euros. A viagem foi feita por etapas — parti de Bratislava, que visitei antes de ir para a Sardenha —, e o voo ficou por 56 euros por pessoa; o regresso ficou por 87 euros por pessoa. Viajámos de 26 a 31 de agosto, o mês mais caro do ano para férias, mas no Algarve não seria muito diferente. E é essa, no fundo, a ideia deste artigo: mostrar que é possível passar uns dias nesta ilha tão famosa, no mês mais caro do ano, por cerca de 450 euros por pessoa — e ainda sobra para as pizzas na Marinara — e os dias de praia em Simius. Fica a promessa: havemos de voltar.