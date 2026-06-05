O erro no tempero com sal grosso que estraga as sardinhas assadas

Conseguir as sardinhas assadas perfeitas tem alguns truques. E um deles passa pelo momento em que espalha o sal grosso no peixe antes de ir para a brasa. As sardinhas devem ser salgadas cerca de 20 a 30 minutos antes.
Como recomenda o chef Luís Machado, deve usar-se sal grosso, cobrindo as sardinhas uniformemente. Deixe atuar cerca de 20/30 minutos antes de as colocar na grelha. “Para além de realçar o sabor também ajuda a pele a ficar crocante”, explica o chef.
Um dos erros mais frequentes entre os portugueses quando assam sardinhas é temperar com demasiada antecedência ou já em cima da grelha. Quando se salga o peixe muitas horas antes, por exemplo de um dia para o outro, o sal acaba por absorver muita da humidade da sardinha, podendo fazer com que fique demasiado seca depois de cozinhada.
Se não tiver acesso a um grelhador para assar no carvão, saiba que pode utilizar o forno ou a air fryer com resultados muito bons:
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