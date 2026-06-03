Como escolher sardinhas no supermercado: DECO explica passo a passo

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Junho é sinónimo de arraiais, manjericos e sardinhas assadas. Com a chegada dos Santos Populares, muitos portugueses começam a preparar os tradicionais grelhados, especialmente, as sardinhas.

A pensar nisso, a DECO PROteste partilhou algumas recomendações para ajudar os portugueses a identificar sardinhas frescas e a escolher os melhores pimentos para acompanhar uma das refeições mais típicas desta época do ano.

Como escolher sardinhas frescas?

Segundo a DECO PROteste, a qualidade da sardinha pode ser avaliada através de vários sinais visíveis. No momento em que vai comprar, deve procurar as sardinhas com pele brilhante, guelras vermelhas e olhos salientes e transparentes.

Outro aspeto importante é o cheiro. Uma sardinha fresca deve apresentar um aroma suave a maresia. Já odores intensos ou desagradáveis podem indicar que o peixe perdeu qualidade.

Também o Pingo Doce partilha algumas dicas para ajudar os consumidores a fazer a melhor escolha. A cadeia de supermercados recomenda começar por observar o aspeto exterior da sardinha. Uma pele brilhante é um dos principais indicadores de frescura.

Por fim, é aconselhável verificar se a sardinha tem um aspeto limpo. O Pingo Doce alerta que o peixe não deve estar "engravatado", expressão utilizada para descrever sardinhas com vestígios de sangue visíveis no exterior da cabeça.

Além de ser uma tradição nesta altura do ano, a sardinha é também um alimento com vários benefícios nutricionais. Rica em ómega-3, contribui para a saúde cardiovascular e fornece gorduras consideradas benéficas para o organismo.