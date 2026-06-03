Como assar sardinhas no forno. Há um truque para parecer que foram feitas na brasa

Concorrente do Lidl vai ter filas à porta: este grelhador está por menos de 10 euros

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Assar sardinhas na air fryer sem deixar cheiro a peixe em casa nunca foi tão fácil. É assim que se faz

Assar sardinhas e febras: vai haver filas no Lidl para comprar estes grelhadores de menos de 30 euros

As sardinhas assadas são uma das grandes protagonistas dos Santos Populares, mas nem toda a gente tem uma churrasqueira em casa. A boa notícia é que existe uma forma de conseguir um resultado muito semelhante no forno e o truque foi partilhado pela Docapesca - Portos e Lotas.

A entidade divulgou uma sugestão do chef Luís Machado:

O primeiro passo começa antes mesmo da confeção. Para que as sardinhas fiquem mais rijas e saborosas, devem ser colocadas de molho durante cerca de 30 minutos em água bem fria com bastante sal grosso.

Enquanto isso, o forno deve ser pré-aquecido a 220 graus. Segundo a Docapesca, um dos segredos para um bom resultado está na posição da grelha. Esta deve ser colocada na parte superior do forno, junto à resistência, para que fique bem quente antes de receber o peixe.

Por baixo da grelha, a recomendação é colocar um tabuleiro com uma pequena quantidade de água. Este passo ajuda a reduzir o fumo e os odores provocados pela gordura que vai pingando durante a confeção. No entanto, a quantidade de água deve ser reduzida para evitar que as sardinhas acabem por cozer em vez de assar.

Antes de irem ao forno, as sardinhas devem ser bem secas com papel absorvente. Depois, basta alinhá-las na grelha e, se desejar, adicionar um fio de azeite.

O truque que mais se aproxima do efeito da brasa está precisamente na combinação entre a elevada temperatura do forno e a proximidade da resistência superior, permitindo que o peixe asse rapidamente e ganhe uma superfície dourada e apetecível.

Segundo a sugestão do chef Luís Machado, 10 minutos são suficientes para obter sardinhas suculentas e bem assadas. Não é necessário virá-las durante a confeção.

O resultado é uma alternativa prática para quem vive em apartamentos ou não tem acesso a churrasqueira, sem abdicar de um dos sabores mais tradicionais da gastronomia portuguesa nesta altura do ano.