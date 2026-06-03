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Como assar sardinhas no forno. Há um truque para parecer que foram feitas na brasa
IOL
Hoje às 15:25
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Aprenda a fazer sardinhas no forno desta forma

As sardinhas assadas são uma das grandes protagonistas dos Santos Populares, mas nem toda a gente tem uma churrasqueira em casa. A boa notícia é que existe uma forma de conseguir um resultado muito semelhante no forno e o truque foi partilhado pela Docapesca - Portos e Lotas.

A entidade divulgou uma sugestão do chef Luís Machado:

O primeiro passo começa antes mesmo da confeção. Para que as sardinhas fiquem mais rijas e saborosas, devem ser colocadas de molho durante cerca de 30 minutos em água bem fria com bastante sal grosso.

Enquanto isso, o forno deve ser pré-aquecido a 220 graus. Segundo a Docapesca, um dos segredos para um bom resultado está na posição da grelha. Esta deve ser colocada na parte superior do forno, junto à resistência, para que fique bem quente antes de receber o peixe.

Por baixo da grelha, a recomendação é colocar um tabuleiro com uma pequena quantidade de água. Este passo ajuda a reduzir o fumo e os odores provocados pela gordura que vai pingando durante a confeção. No entanto, a quantidade de água deve ser reduzida para evitar que as sardinhas acabem por cozer em vez de assar.

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Antes de irem ao forno, as sardinhas devem ser bem secas com papel absorvente. Depois, basta alinhá-las na grelha e, se desejar, adicionar um fio de azeite.

O truque que mais se aproxima do efeito da brasa está precisamente na combinação entre a elevada temperatura do forno e a proximidade da resistência superior, permitindo que o peixe asse rapidamente e ganhe uma superfície dourada e apetecível.

Segundo a sugestão do chef Luís Machado, 10 minutos são suficientes para obter sardinhas suculentas e bem assadas. Não é necessário virá-las durante a confeção.

O resultado é uma alternativa prática para quem vive em apartamentos ou não tem acesso a churrasqueira, sem abdicar de um dos sabores mais tradicionais da gastronomia portuguesa nesta altura do ano.

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