Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira

Focada na sua alimentação saudável, Cristina Ferreira não deixou de partilhar nas suas redes sociais aquele que diz ser o seu snack/jantar favorito depois de treinar: uma combinação simples e saudável, mas com muita proteína e sabor.

No prato, a apresentadora juntou dois ovos cozidos, atum em conserva e pepinos em pickle, temperados com pimenta preta.Mais do que uma refeição prática, é leve, nutritiva e ideal para quem procura manter o equilíbrio entre saciedade, nutrição e controlo de peso.

Segundo estimativas nutricionais, esta opção fornece cerca de 260 calorias, com 35 gramas de proteína, apenas 3 gramas de hidratos de carbono e cerca de 11 gramas de gordura. É um jantar perfeito para recuperar depois de 45 minutos de exercício físico, como a própria apresentadora revelou.