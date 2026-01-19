Facebook Instagram
Dermatologista desfaz um dos mitos mais frequentes passados entre mães e filhas

"Para muitas pessoas, pode até ser benéfico”
IOL
Há 2h e 8min
Lavar cabelo
Lavar cabelo

Foto: ValuaVitaly, Freepik

Cabelos brancos cedo? Estudos revelam que pode estar a faltar esta vitamina

Sempre ouvimos dizer que lavar o cabelo todos os dias faz mal e que só devemos lavá-lo uma vez por semana. Mas será que isso é verdade? Um dermatologista explica qual é a frequência correta para manter o cabelo limpo, protegido e saudável, especialmente durante os meses mais frios.

Em declarações ao site ABC, o especialista explica que os velhos mitos sobre a lavagem diária do cabelo já não se aplicam à dermatologia moderna. “Como acontece em muitas áreas da medicina, a saúde capilar está cheia de ideias erradas. Lavar o cabelo todos os dias não é prejudicial e, para muitas pessoas, pode até ser benéfico”, afirma.

O dermatologista destaca que fatores como estilo de vida, uso de gorros, exposição à chuva ou utilização frequente de ferramentas de calor influenciam a necessidade de lavar o cabelo. Além disso, a qualidade da água também é determinante: filtros desmineralizadores podem ajudar a prevenir a queda de cabelo associada à água dura.

Não existe uma regra universal: a frequência ideal depende de cada pessoa e das condições do couro cabeludo. No entanto, manter o cabelo limpo, evitando excesso de humidade, é fundamental para a saúde capilar, especialmente no inverno, quando o clima frio e seco afeta o couro cabeludo.

 

 

