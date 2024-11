Previna problemas cardíacos. Não é por acaso que este é um dos produtos mais vendidos da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Durante uma pesquisa pelos produtos mais vendidos na Amazon, na categoria de saúde, um produto saltou-nos à vista: um medidor de tensão arterial. A sua presença entre os mais vendidos despertou-nos curiosidade - qual será a importância de ter este aparelho em casa, mesmo para quem se considera saudável?

Foi através dos sites NHS England e PubMed Central, que descobrimos o valor deste pequeno aparelho. A rotina de medir a tensão, que pode fazer toda a diferença tanto para quem tem problemas de saúde como para quem se considera saudável, oferece uma visão muito mais completa dos nossos valores ao longo do tempo, em comparação com as medições ocasionais no médico.

Para quem já lida com questões de hipertensão, ter um aparelho em casa é como ter um assistente pessoal de saúde - permite acompanhar se o tratamento está a funcionar e fazer os ajustes necessários com o seu médico. Mas até para quem se considera saudável, este hábito pode ser revelador, identificando situações como a hipertensão mascarada (quando os valores parecem normais no consultório, mas são elevados em casa) ou a hipertensão da bata branca (quando é exactamente o contrário).

O medidor de tensão arterial mais vendido da amazon

O OMRON X2 Basic é um tensiómetro de braço digital que permite medir a tensão arterial de forma simples e precisa no conforto de casa. Clinicamente validado pela Associação Europeia de Hipertensão (ESH), este aparelho utiliza o método oscilométrico para detetar a pressão arterial através do movimento do sangue na artéria braquial. Com uma braçadeira ajustável de 22-32 cm, é fácil de usar: basta colocar o braço na braçadeira, seguir as instruções do manual e aguardar pela leitura. Um aspeto particularmente útil é a sua capacidade de detetar batimentos cardíacos irregulares durante a medição de rotina da tensão arterial.

Adquira aqui o medidor de tensão arterial

O que diz quem comprou

Com uma classificação de 4,6 em 5 estrelas, este tensiómetro tem conquistado a confiança dos utilizadores. "Um dispositivo excecional para um controlo regular da pressão arterial, com leituras fiáveis e precisas", partilha um dos compradores. Outros destacam a sua facilidade de utilização: "Muito fácil de usar, prático e fiável, exatamente o que precisava para monitorizar a tensão em casa". A durabilidade e precisão são frequentemente mencionadas: "É uma ferramenta fundamental para o meu dia a dia, dá-me resultados consistentes e permite-me manter um registo adequado da minha tensão arterial". Um outro utilizador, que comprou o aparelho por recomendação médica para o seu pai, destaca: "É extremamente simples de utilizar e não precisa de qualquer montagem, sendo uma marca homologada e bem testada".

