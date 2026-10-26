Este superalimento está na moda, mas será assim tão saudável? Saiba como o consumir e quem deve ter cuidado

É cada vez mais popular nas prateleiras dos supermercados e nas rotinas de quem procura uma alimentação mais saudável. Rico em nutrientes e produzido através da fermentação, o kefir é frequentemente associado à saúde intestinal. Mas o que diz realmente a ciência? E será que vale a pena consumi-lo todos os dias?

Se o sabor ácido do kefir não o convence, há formas simples de o integrar na alimentação — e versões aromatizadas que podem tornar a experiência mais agradável. Antes de o transformar num hábito, importa perceber os seus potenciais benefícios, as limitações da investigação e os cuidados a ter.

O que é o kefir e porque se tornou tão popular?

O kefir é uma bebida fermentada, habitualmente produzida a partir de leite, através da ação de uma combinação de bactérias e leveduras. O resultado é uma bebida de consistência semelhante à de um iogurte líquido, com um sabor caracteristicamente ácido e, por vezes, ligeiramente efervescente.

Durante a fermentação, os microrganismos transformam parte dos açúcares do leite, alterando a sua composição e contribuindo para o desenvolvimento de diferentes compostos. O kefir de leite fornece ainda proteínas, cálcio e vitaminas, embora o perfil nutricional varie consoante o leite utilizado e o método de produção.

A sua popularidade está sobretudo associada à presença de microrganismos e à relação entre a alimentação e a microbiota intestinal, o conjunto de microrganismos que habita o nosso intestino e que desempenha funções importantes na digestão e noutras áreas da saúde.

Mas há uma distinção essencial: ser um alimento fermentado não significa, por si só, que tenha benefícios clínicos comprovados para todas as pessoas.

Quais são os reais benefícios do kefir?

O kefir tem características nutricionais interessantes e existem estudos em humanos sobre os seus efeitos na saúde. Ainda assim, a força da evidência varia consoante o benefício analisado.

Uma revisão sistemática de ensaios clínicos, publicada na revista científica Nutrition Reviews, em 2023, analisou 16 estudos sobre o consumo de kefir. Os investigadores identificaram resultados promissores em algumas áreas, mas concluíram que a evidência disponível era limitada e que são necessários ensaios clínicos de maior qualidade para retirar conclusões mais firmes.

1. Pode contribuir para a saúde intestinal

Este é um dos benefícios mais associados ao kefir. Por ser produzido através da fermentação, o kefir contém uma combinação de microrganismos cuja composição depende do processo de fabrico. Alguns podem interagir com a microbiota intestinal, mas os efeitos não são necessariamente iguais em todas as pessoas nem em todos os produtos.

Uma revisão sistemática publicada em 2023 identificou resultados promissores, embora insuficientes para afirmar que o kefir previne ou trata doenças intestinais.

A dietista Amber Sommer, da Cleveland Clinic, destaca o interesse nutricional do kefir e a presença de microrganismos associados à fermentação. Ainda assim, é importante não confundir o potencial de um alimento com um tratamento médico comprovado.

O que significa na prática? O kefir pode ser uma opção a considerar numa alimentação variada, mas não substitui uma dieta rica em fibra, fruta, hortícolas, leguminosas e cereais integrais, nem o acompanhamento médico quando existem sintomas persistentes.

2. Pode ser mais fácil de digerir do que o leite para algumas pessoas

A fermentação transforma parte da lactose, o açúcar naturalmente presente no leite. Por esse motivo, algumas pessoas com dificuldade em digerir lactose poderão tolerar o kefir melhor do que o leite convencional.

Um estudo publicado em 2003 no Journal of the American Dietetic Association, realizado com 15 adultos com má digestão da lactose, verificou uma melhoria da digestão deste açúcar após o consumo de kefir, em comparação com o leite.

Os resultados são interessantes, mas devem ser interpretados com prudência: o estudo foi pequeno e não demonstra que todas as pessoas com intolerância à lactose consigam consumir kefir sem sintomas.

Importa também distinguir intolerância à lactose de alergia às proteínas do leite. O kefir tradicional continua a ser um produto lácteo e não é adequado para quem tem alergia ao leite.

3. Fornece proteínas, cálcio e outros nutrientes

O kefir de leite pode fornecer proteínas, cálcio, fósforo e vitaminas do complexo B, entre outros nutrientes. A quantidade depende do tipo de leite, da formulação e do processo de fabrico.

As proteínas contribuem para a manutenção da massa muscular e o cálcio é importante para a saúde dos ossos e dos dentes.

Neste aspeto, o kefir pode funcionar como alternativa a outros laticínios, desde que a escolha tenha em conta as necessidades nutricionais individuais e a composição do produto.

Não significa, contudo, que seja necessariamente superior ao iogurte natural. A comparação depende dos ingredientes, do valor nutricional e das culturas utilizadas em cada produto.

4. Pode ter outros efeitos, mas ainda faltam provas

O kefir tem sido estudado pelo seu possível papel na regulação da glicemia, dos níveis de colesterol e da pressão arterial, entre outros indicadores de saúde metabólica.

A revisão publicada na Nutrition Reviews identificou resultados que justificam investigação adicional, mas salientou que muitos estudos apresentam limitações metodológicas e risco de enviesamento.

Por isso, não é rigoroso afirmar que beber kefir baixa o colesterol, controla a diabetes, reforça as defesas do organismo ou ajuda a emagrecer de forma garantida.

O mesmo se aplica às alegações sobre a redução da inflamação ou a prevenção de doenças: resultados preliminares não equivalem a benefícios clínicos demonstrados para a população em geral.

Há contras no kefir? Os cuidados que deve conhecer

Apesar das suas características nutricionais, o kefir não é indicado para toda a gente nem está isento de inconvenientes.

Pode provocar gases, inchaço e desconforto abdominal

Quem não está habituado a consumir alimentos fermentados pode sentir gases, inchaço ou cólicas, sobretudo quando começa por ingerir quantidades elevadas.

Se decidir experimentar, pode começar com uma pequena porção e perceber como o organismo reage, aumentando gradualmente apenas se houver boa tolerância.

Se os sintomas forem intensos, persistentes ou acompanhados de outros sinais preocupantes, deve interromper o consumo e procurar aconselhamento de um profissional de saúde.

Nem todas as versões são iguais: atenção ao açúcar

O kefir natural não é nutricionalmente idêntico a uma versão com fruta, aromas ou ingredientes adicionados.

As variedades aromatizadas podem conter açúcar adicionado, pelo que vale a pena consultar a lista de ingredientes e a informação nutricional. O facto de um produto ser apresentado como saudável ou fermentado não significa que tenha necessariamente pouco açúcar.

Para o consumo habitual, uma versão natural ou com pouco açúcar adicionado pode ser uma escolha interessante. Se preferir um sabor mais doce, pode também adicionar fruta fresca em casa.

Quem tem alergia ao leite deve evitá-lo

O kefir de leite contém proteínas lácteas e não é adequado para pessoas com alergia às proteínas do leite de vaca, mesmo que a fermentação altere parte da sua composição.

As alternativas sem leite podem ser uma opção para algumas pessoas, mas têm uma composição nutricional diferente. É importante verificar os ingredientes e perceber se o produto contém culturas vivas, quando esse é um dos motivos da escolha.

O kefir caseiro exige cuidados de higiene

Preparar kefir em casa pode parecer simples, mas a fermentação deve ser feita em condições adequadas de higiene e conservação.

A orientação da Universidade da Florida sobre alimentos fermentados recomenda a utilização de leite pasteurizado, culturas de qualidade e refrigeração após a fermentação. Uma preparação inadequada pode permitir a contaminação por microrganismos indesejáveis.

Pessoas com o sistema imunitário comprometido devem ter especial cautela com produtos fermentados caseiros e procurar aconselhamento clínico sobre o que é adequado à sua situação.

É um alimento, não um tratamento

O kefir não deve ser utilizado para substituir medicamentos, tratamentos prescritos ou acompanhamento médico. A sua inclusão na alimentação pode fazer sentido, mas não existe uma quantidade universalmente recomendada que garanta benefícios específicos para a saúde.

A melhor escolha depende da tolerância individual, das necessidades nutricionais e do conjunto da alimentação.

Não gosta do sabor? Cinco formas de incluir kefir na alimentação

O sabor ácido e a textura do kefir podem não agradar a toda a gente. A boa notícia é que não precisa de o beber simples para o incluir na alimentação.

1. Num smoothie de banana e frutos vermelhos

Triture kefir natural com banana, morangos ou frutos vermelhos congelados. A fruta ajuda a equilibrar a acidez e torna a bebida mais cremosa. Se necessário, ajuste a quantidade de kefir até encontrar uma combinação de que goste.

2. Com aveia e fruta ao pequeno-almoço

Misture uma pequena quantidade de kefir com flocos de aveia e deixe repousar no frigorífico durante algumas horas. Junte maçã, banana, canela ou frutos vermelhos antes de servir. É uma forma simples de combinar o kefir com alimentos ricos em fibra.

3. Num molho para saladas

Misture kefir natural com limão, ervas aromáticas, pimenta e um pouco de azeite. O resultado é um molho fresco que pode acompanhar saladas, legumes assados ou uma salada de grão-de-bico.

4. Num batido com cacau e banana

Para quem prefere sabores mais intensos, o cacau sem açúcar e a banana podem ajudar a suavizar a acidez. Triture os ingredientes com kefir até obter a consistência desejada.

5. Em versões aromatizadas, escolhidas com atenção

Já existem no mercado opções de kefir com sabores, incluindo variedades com fruta ou outros aromas, que podem ser mais apelativas para quem não aprecia a versão natural. A disponibilidade depende da marca e do supermercado.

Estas versões podem facilitar a introdução do alimento na rotina, mas convém comparar os rótulos: verifique o teor de açúcar, a lista de ingredientes e as indicações relativas às culturas vivas, quando disponíveis.

Uma nota importante: se o objetivo for consumir kefir pelas culturas vivas, prefira utilizá-lo em preparações frias. O aquecimento pode reduzir ou eliminar parte dos microrganismos vivos, dependendo da temperatura e do tempo de exposição.

Afinal, vale a pena beber kefir todos os dias?

O kefir pode ser uma opção nutritiva e versátil para quem aprecia o seu sabor e o tolera bem. Pode fornecer proteínas, cálcio e outros nutrientes, além de apresentar características interessantes associadas à fermentação.

No entanto, a evidência científica ainda não permite atribuir-lhe todos os benefícios que lhe são frequentemente associados. Uma revisão sistemática de ensaios clínicos publicada em 2023 sublinha precisamente a necessidade de estudos mais robustos antes de se recomendarem efeitos terapêuticos específicos.

A melhor abordagem é simples: escolher um produto adequado às suas necessidades, moderar o consumo de versões com açúcar adicionado e integrá-lo numa alimentação variada.

Não é necessário gostar de kefir para ter uma alimentação saudável, e nenhum alimento, por si só, garante uma boa saúde intestinal.