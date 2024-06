Mulheres em idade ativa sofrem mais com problemas de saúde mental

Um olhar mais atento sobre o estado de saúde da população portuguesa revela que as mulheres têm mais problemas de saúde mental que os homens.

Resultados do estudo “Estado de Saúde geral da população portuguesa” demonstram uma maior incidência de níveis de stress elevados junto das mulheres (56%), comparativamente com o género masculino. Estes dados resultam de uma pesquisa feita em Portugal pela Marktest, para a Medicare, e revelam a importância do tema da saúde mental em particular no género feminino.

Do total de inquiridas, 37% revelaram que no último ano sentiram necessidade de procurar ajuda de um profissional de saúde mental e 30% necessitam de tomar algum tipo medicação calmante ou apenas para ajudar a dormir.

Embora cerca de 40% da população portuguesa entre os 18 e os 64 anos afirmem ter sofrido algum sintoma do foro mental nos últimos 12 meses, o equivalente a cerca de 2.354.000 portugueses, apenas 19% foram efetivamente a uma consulta de saúde mental (cerca de 50% dos que revelaram sofrer algum sintoma). No entanto, mais de 70% das mulheres revelaram sentir-se à vontade para falar sobre os seus problemas de saúde mental junto de familiares e/ou amigos.

De acordo com os resultados deste estudo, cerca de 15% dos utilizadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) recorreram a consultas médicas à distância no último ano. Sendo de destacar valores acima da média alcançados junto da faixa etária dos 25/34 anos (22,9%) e o género feminino (18,8%), o que revela uma maior utilização, por parte das mulheres, às consultas remotas.

Além disso, mais de metade da população portuguesa entre os 18 e os 64 anos afirmou ter experimentado níveis elevados de stress nos últimos seis meses. Os números são alarmantes entre os jovens adultos – com 60% dos 25/34 anos e 59,6% dos 18/24 anos a relatarem níveis de stress elevados – e junto das mulheres, registando um valor de 56,4%. Outro dado preocupante é que 4 em cada 10 portugueses (39,5%) afirmam ter sofrido algum sintoma relacionado com a saúde mental no último ano. Esta tendência é particularmente alta entre os mais jovens e, mais uma vez, entre as mulheres, onde 49% relataram experiências de ansiedade, ataques de pânico, depressão e outros transtornos.

A necessidade de apoio profissional de saúde mental também é evidente, com cerca de 3 em cada 10 portugueses a sentir a necessidade de procurar ajuda no último ano. No entanto, e segundo dados do estudo, as consultas de Psicologia (10,3%) e Psiquiatria (7,9%) foram das menos procuradas no Top 10 pelos portugueses, que priorizam as consultas de Medicina Geral (66,8%), de Saúde Oral (42,3%) e de Oftalmologia (28,5%)

Os números são mais altos entre os jovens e as mulheres. Sendo que 1 em cada 5 portugueses recorre a algum tipo de medicação, como calmantes ou medicamentos para dormir, uma tendência especialmente sentida entre as mulheres e o grupo etário 55/64 anos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders