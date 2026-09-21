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Morreu o filho de uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Família pede privacidade
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A família pede privacidade neste momento “muito difícil e doloroso”.

Morreu Presley Gerber, filho da modelo Cindy Crawford, uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Tinha apenas 27 anos. Segundo a PEOPLE, Presley morreu neste domingo numa clínica de reabilitação.

A família já confirmou a morte através de um representante de Cindy Crawford, do empresário Rande Gerber, pai de Presley, e da irmã, Kaia Gerber. “A família está a pedir privacidade durante este momento muito difícil e doloroso”, disse o representante à PEOPLE.

Presley nasceu em Beverly Hills, na Califórnia, em 1999, e também seguiu uma carreira como modelo.

Jovem falava sobre as dificuldades de saúde mental

Antes da morte, Presley Gerber começou a falar publicamente sobre as suas dificuldades relacionadas com a saúde mental e o abuso de substâncias.

“Por ter tido dificuldades com a saúde mental, depressão e algumas outras coisas que vêm com isso, penso que, quer ajude uma pessoa ou cem pessoas a sair daquele lugar onde estive numa determinada altura da minha vida, é tudo o que preciso de fazer”, afirmou no podcast Studio 22.

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A vida de Presley também ficou marcada por alguns episódios que chamaram a atenção do público. Em dezembro de 2019, foi acusado de conduzir sob o efeito de álcool.

No ano seguinte, em 2020, fez uma tatuagem no rosto com a palavra “incompreendido”. Um ano depois, aparentava ter removido a tatuagem.

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