Se tem mais de 50 anos, conseguir estar nesta posição durante alguns segundos diz muito sobre a sua saúde

A capacidade de se equilibrar numa perna só durante alguns segundos, sobretudo após os 50 anos, pode revelar mais sobre a saúde geral e a qualidade do envelhecimento do que se imagina. A informação foi avançada pela BBC News Brasil, com base em especialistas da área da saúde e do envelhecimento.

De acordo com os especialistas, este gesto simples, manter o equilíbrio apoiado apenas numa perna, é um importante indicador da função neuromuscular, da força, da coordenação e até da saúde cognitiva. À medida que a idade avança, esta capacidade tende a diminuir, tornando-se um sinal relevante do processo de envelhecimento.

“A capacidade de permanecer sobre uma perna só diminui com a idade”, explica Kenton Kaufman, director do laboratório de análises motoras da Clínica Mayo, em Rochester, no estado norte-americano do Minnesota. Segundo o especialista, pessoas com mais de 50 ou 60 anos começam a notar esta redução, que se torna progressivamente mais acentuada a cada década de vida.

Para além de funcionar como um indicador de saúde, o exercício de equilíbrio numa perna só traz vários benefícios físicos e mentais. A prática regular ajuda a reduzir o risco de quedas, uma das principais causas de lesões em idades mais avançadas, aumenta a resistência física e contribui para a melhoria da memória e da função cerebral.

Os efeitos positivos tornam-se particularmente relevantes com o envelhecimento. Estudos indicam que pessoas que incluem exercícios de treino unilateral (com apoio numa perna) são menos propensas aos efeitos da sarcopenia, a perda progressiva de massa e força muscular associada às últimas décadas de vida.

Assim, algo tão simples como equilibrar-se numa perna só durante alguns segundos pode não só revelar muito sobre o estado de saúde, como também ser uma ferramenta eficaz para promover um envelhecimento mais activo e saudável.