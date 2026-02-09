Facebook Instagram

Se tem mais de 50 anos, conseguir estar nesta posição durante alguns segundos diz muito sobre a sua saúde

A partir dos 50 anos, conseguir fazer isto pode revelar mais sobre a sua saúde do que imagina
IOL
Há 2 min
treino
treino
“Elevam o risco de alguns tipos de cancro”: nutricionista alerta para hábitos que muitos ignoram e que são um risco para a saúde

A capacidade de se equilibrar numa perna só durante alguns segundos, sobretudo após os 50 anos, pode revelar mais sobre a saúde geral e a qualidade do envelhecimento do que se imagina. A informação foi avançada pela BBC News Brasil, com base em especialistas da área da saúde e do envelhecimento.

De acordo com os especialistas, este gesto simples, manter o equilíbrio apoiado apenas numa perna, é um importante indicador da função neuromuscular, da força, da coordenação e até da saúde cognitiva. À medida que a idade avança, esta capacidade tende a diminuir, tornando-se um sinal relevante do processo de envelhecimento.

“A capacidade de permanecer sobre uma perna só diminui com a idade”, explica Kenton Kaufman, director do laboratório de análises motoras da Clínica Mayo, em Rochester, no estado norte-americano do Minnesota. Segundo o especialista, pessoas com mais de 50 ou 60 anos começam a notar esta redução, que se torna progressivamente mais acentuada a cada década de vida.

Para além de funcionar como um indicador de saúde, o exercício de equilíbrio numa perna só traz vários benefícios físicos e mentais. A prática regular ajuda a reduzir o risco de quedas, uma das principais causas de lesões em idades mais avançadas, aumenta a resistência física e contribui para a melhoria da memória e da função cerebral.

Os efeitos positivos tornam-se particularmente relevantes com o envelhecimento. Estudos indicam que pessoas que incluem exercícios de treino unilateral (com apoio numa perna) são menos propensas aos efeitos da sarcopenia, a perda progressiva de massa e força muscular associada às últimas décadas de vida.

Assim, algo tão simples como equilibrar-se numa perna só durante alguns segundos pode não só revelar muito sobre o estado de saúde, como também ser uma ferramenta eficaz para promover um envelhecimento mais activo e saudável.

RELACIONADOS
“Elevam o risco de alguns tipos de cancro”: nutricionista alerta para hábitos que muitos ignoram e que são um risco para a saúde
Especialista em saúde renal alerta para a 'moda' de beber esta quantidade de água: "Tem tanto de mito, como de mentira"
Pele mais jovem aos 50? Este é o alimento que quase todos comemos e que deve ser trocado, segundo dermatologistas
Todas as mulheres com mais de 50 anos devem comer este pão, alertam nutricionistas
Cientistas descobrem como se pode ter aos 80 anos uma memória de 50
Mais Vistos
00:01:17
1ª Companhia
Noélia conversa com os recrutas e adianta: «Foi positivo sim senhora»
tvi
00:01:26
1ª Companhia
Comandante José Moutinho interrompe pequeno-almoço dos recrutas: «Algo está errado aqui»
tvi
00:01:59
1ª Companhia
Piada sobre Instrutor Marques deixa recrutas perdidos de riso. Filipe Delgado "ajuda à festa”
tvi
00:01:29
1ª Companhia
Já há nomeados: Descubra quem corre risco esta semana
tvi
Destaques IOL
Crédito Habitação
Tempestade Kristin: Como funcionam os apoios ao crédito habitação para famílias afetadas
Psicologia
Porque é que ouvimos os nossos próprios áudios no WhatsApp, segundo a psicologia
Seguro
O que cobrem os seguros após a tempestade Kristin?
Tragédia
Família regressava de férias e sofreu acidente fatal de carro. Criança de 12 anos perdeu a vida e bebé de 2 em estado grave
Mais Lidas
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
Mau tempo
Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"
cnn
Conservantes alimentares
Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2
cnn
Narges Mohammadi
Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão
cnn
Musas portuguesas
Foi uma das musas portuguesas da década de 90 e casou com um famoso apresentador. Hoje vive longe dos holofotes
Nomeados
Especial Nomeações: 3 recrutas estão em risco de abandonar a 1ª Companhia