Estes são os 5 sinais para saber se está em forma a partir dos 50 anos, explica treinadora

IOL
Há 3h e 18min
Caminhar Foto Emma Simpson, Unsplash
Saúde feminina é uma área de investimento ainda pouco explorada, diz relatório

Chegar aos 50 é um ponto de viragem para o corpo. A partir desta idade, é natural perder massa muscular, força e densidade óssea, um processo que se acentua nas mulheres com a menopausa e que, nos homens, também está associado ao aumento do risco de doenças metabólicas e cardiovasculares. Ainda assim, especialistas defendem que a forma física nesta fase pode influenciar diretamente a longevidade e a independência nos anos seguintes.

Existem testes simples que ajudam a perceber se a condição física está dentro dos parâmetros recomendados. Um dos mais utilizados mede quantas vezes consegue levantar-se e sentar-se numa cadeira em 30 segundos, sem usar os braços. Menos de 14 repetições pode indicar necessidade de reforçar a força muscular. A capacidade de manter o equilíbrio numa perna durante vários segundos ou de caminhar rapidamente pequenas distâncias também são indicadores relevantes.

Citado pelo site El Diario, existe um exercício que, segundo a personal trainer Alessandra Moreira Reis, não engana. “Para mim, a pessoa tem de ser capaz de fazer pelo menos 15 agachamentos”, afirma. “Já tive clientes com 50 anos que não eram capazes.”

Para além da força, a resistência cardiovascular também conta. Caminhar durante seis minutos e ultrapassar os 300 metros é sinal de autonomia funcional. Valores superiores indicam boa capacidade física para a idade.

A boa notícia é que estes resultados podem ser melhorados. O treino de força regular, combinado com exercícios como agachamentos, flexões, remadas e caminhadas rápidas, ajuda a preservar músculo, melhorar o equilíbrio e reduzir o risco de quedas.

