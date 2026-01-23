Esta mulher de 70 anos é uma inspiração: tem um físico inacreditável por fazer este desporto todas as semanas

Facebook Instagram

Aos 70 anos, esta mulher mantém um físico incrível e uma energia contagiante, mostrando que há hábitos simples que podem transformar a forma como envelhecemos
Uma mulher de 70 anos, Maku Gago, é um exemplo inspirador de como a idade não precisa de ser um obstáculo para a saúde, a vitalidade e o bem-estar. Criadora de conteúdos nas redes sociais, Maku Gago conquistou visibilidade ao mostrar, sem complexos, os seus looks arrojados e a sua energia contagiante, provando que é possível manter-se elegante e ativa mesmo aos 70 anos.

Numa entrevista à La Vanguardia, explicou que um dos segredos do seu físico impressionante é a prática regular de pilates, adaptada às suas necessidades atuais. “À minha idade deveria andar com uma bengala e depender que viessem fazer-me as coisas, mas pratico pilates semanalmente e sinto-me útil”, revela Maku. Para além do pilates, começou recentemente a treinar com um preparador físico, realizando exercícios de força em grupo, de forma a manter a mobilidade, a resistência muscular e o equilíbrio.

Maku acredita que manter-se ativa é essencial para se sentir independente e confiante. “Biologicamente tenho 70 anos, mas preciso de me mexer, sentir-me útil e fazer as tarefas da minha casa. O exercício ajuda-me a manter a forma dentro das minhas limitações”, explica. Mesmo depois de ter superado um diagnóstico de cancro do colo do útero, a sua rotina diária de atividade física continua a ser prioridade.

Mas a dedicação de Maku não se limita ao desporto. Esta mulher reforça a importância de cuidar da aparência e da autoestima: “Arranjar-me faz-me sentir bem comigo mesma, e isso reflete-se na minha energia e na forma como encaro cada dia. Não é para os outros, é por mim própria.” Para Maku, pequenos cuidados diários, maquilhagem, cabelo arranjado e mãos cuidadas, combinados com exercício físico, são fundamentais para envelhecer com saúde, confiança e vitalidade.

O exemplo de Maku mostra que envelhecer não significa desistir de cuidar de si própria. Pelo contrário, manter-se ativa, cuidar da aparência e adotar hábitos saudáveis podem fazer toda a diferença para a qualidade de vida e para sentir-se bem com a própria idade.

 

