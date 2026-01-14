Facebook Instagram
Sofre de acne nas costas? Especialista revela o motivo e como evitar

IOL
Há 1h e 56min
Costas
Foto: freepik
Há 3 pequenas mudanças que todos conseguimos fazer e que reduzem o risco de mortalidade, concluem estudos

Muitas pessoas sofrem de acne nas costas sem perceberem a causa. Mesmo mantendo uma rotina diária de higiene, surgem borbulhas e irritações que parecem inexplicáveis. Segundo a fisioterapeuta dermatofuncional @physiogeorgeta, um dos fatores mais comuns pode estar ligado à forma como lavamos o cabelo e à combinação com roupas que mantêm a pele coberta durante o inverno.

De acordo com a especialista, resíduos de amaciador ou máscara capilar podem ficar nas costas e, juntamente com a oclusão provocada por camisolas, favorecer o aparecimento de acne. “Se ficar algum resíduo do amaciador nas costas e isso se juntar às roupas que usamos agora no inverno, toda a oclusão pode provocar borbulhas”, explica.

A solução é simples e prática: lave primeiro o cabelo, aplique a máscara ou amaciador como habitual, enxague bem e só depois lave o corpo. Desta forma, evita-se que produtos capilares entrem em contacto com a pele das costas, reduzindo a probabilidade de irritação e acne.

Esta dica destaca-se por ser fácil de aplicar na rotina diária e por mostrar que, muitas vezes, pequenas alterações nos hábitos de higiene podem ter um grande impacto na saúde da pele. Para quem sofre de acne nas costas, é um cuidado simples que pode fazer toda a diferença.

