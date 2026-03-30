Açúcar mascavado é mais saudável do que o branco? Nutricionista esclarece

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O açúcar continua a ser um dos ingredientes mais presentes no dia a dia e também um dos mais polémicos quando se fala de saúde. Mas será que há opções melhores do que outras? Um artigo feito pela CNN analisou precisamente essa dúvida comum: afinal, o açúcar mascavado é mais saudável do que o açúcar branco?

A resposta é direta. “Não, não é considerado mais saudável”, afirma a nutricionista Bárbara Plácido.

Apesar de o açúcar mascavado ser muitas vezes visto como uma alternativa mais natural, a diferença não é significativa. “A diferença nutricional entre eles é pequena”, explica Fernanda Marques, nutricionista da Clínica Pilares da Saúde.

Segundo a especialista, o açúcar mascavado mantém alguns minerais como ferro, cálcio, potássio e magnésio, mas em quantidades muito reduzidas. “Na prática, para obter esses nutrientes em quantidades significativas seria necessário consumir açúcar em excesso, o que traria mais prejuízos do que vantagens”.

Bárbara Plácido reforça a mesma ideia: “Para garantir uma ingestão relevante destes minerais seria necessário consumir uma grande quantidade, o que iria apresentar um impacto negativo na saúde”. Entre os principais riscos estão o aumento de peso, a diabetes e as doenças cardiovasculares.

Qual é, afinal, a diferença?

A principal distinção está no processamento. O açúcar branco é mais refinado e composto quase exclusivamente por sacarose. Já o mascavado é menos processado e mantém parte do melaço da cana-de-açúcar, o que lhe dá a cor mais escura e o sabor mais intenso, além de pequenas quantidades de minerais.

Qual devemos escolher?

A resposta depende sobretudo da frequência de consumo. Para uso diário, a nutricionista sugere dar prioridade a opções menos processadas, como o açúcar mascavado. Ainda assim, o mais importante é moderar.

Se o consumo for ocasional, o açúcar branco não representa um problema. O essencial é evitar excessos, independentemente do tipo escolhido.

Para quem quer reduzir o açúcar na alimentação, há alternativas simples: apostar em fruta, como maçã ou tâmara, ou usar especiarias como canela, baunilha ou cacau, que ajudam a adoçar de forma mais equilibrada.

No final, a conclusão é clara: mais do que escolher entre branco ou mascavado, o segredo está mesmo em consumir menos açúcar.