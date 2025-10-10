Facebook Instagram
Sabia que o limite diário de açúcar é de apenas seis colheres de chá? Saiba o que recomendam os especialistas

Comer um doce não faz mal, o problema está na quantidade de açúcar
Hoje às 10:34
O açúcar é um verdadeiro vício para muito, basta passar por uma pastelaria para perceber que é difícil resistir a um bolo ou a um pedaço de chocolate. Mas, embora não haja mal em ceder à tentação de vez em quando, o problema está na quantidade que se consome diariamente.

O site Petit Chef explica que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de açúcares adicionados não deve ultrapassar 10% das calorias diárias, sendo o ideal manter-se abaixo dos 5%. Isto equivale a cerca de 25 gramas por dia, ou seis colheres de chá.

O consumo excessivo de açúcar está associado a doenças como obesidade, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares e cáries dentárias. Além disso, o açúcar fornece muitas calorias e quase nenhum nutriente.

Os especialistas aconselham a reduzir refrigerantes, bolos, bolachas e sumos industrializados, preferindo alimentos frescos e naturais. Ler os rótulos e cozinhar em casa também ajuda a controlar a quantidade de açúcar ingerida.

Comer um doce de vez em quando não faz mal, o segredo, como sempre, está na moderação.

