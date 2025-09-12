Beber água com limão pode não ser tão saudável quanto parece, avisam especialistas

Costuma ter um copo de água ao lado da cama? Especialistas alertam para os riscos

Beber água com limão em jejum tornou-se um hábito diário para muitas pessoas, por acreditarem que é um método que acelera a perda de gordura e ajuda a desinchar rapidamente. No entanto, segundo nutricionistas e médicos, não há evidências científicas que comprovem esses efeitos.

Em declarações ao site El Economista, os especialistas explicam que o limão não possui propriedades que promovam a queima de gordura, tornando este um dos mitos mais comuns sobre dietas e hábitos de saúde. Para além disso, beber água com limão ainda pode trazer alguns efeitos negativos para o organismo.

Entre os aspetos positivos estão:

Hidratação desde cedo: beber água com limão logo pela manhã ajuda a iniciar a ingestão diária de líquidos, essencial para o bom funcionamento do corpo.

Melhora da absorção de ferro: consumir limão junto de alimentos ricos em ferro aumenta a sua absorção pelo organismo.

Vitamina C: como a laranja, o limão é rico em vitamina C, que combate a oxidação e ajuda a proteger os tecidos do envelhecimento precoce.

Efeitos negativos a ter em conta:

Apesar das vantagens, abusar do consumo de água com limão pode ter consequências:

Erosão dentária: a acidez pode desgastar o esmalte dos dentes.

Problemas digestivos: pode causar azia ou dor abdominal.

Irritação oral: em alguns casos, provoca irritação da mucosa bucal.

O conselho dos especialistas é consumir água com limão com moderação e sempre atento a possíveis problemas prévios de saúde. Ou seja, embora seja um hábito saudável em termos de hidratação e aporte de vitamina C, não substitui uma alimentação equilibrada nem exercícios físicos para perder peso.