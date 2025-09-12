Facebook Instagram

Beber água com limão pode não ser tão saudável quanto parece, avisam especialistas

Beber água com limão de manhã pode ter efeitos indesejados, dizem nutricionistas
IOL
Há 1h e 59min
Água com gás
Água com gás

Fotografia: Freepik

Costuma ter um copo de água ao lado da cama? Especialistas alertam para os riscos

Beber água com limão em jejum tornou-se um hábito diário para muitas pessoas, por acreditarem que é um método que acelera a perda de gordura e ajuda a desinchar rapidamente. No entanto, segundo nutricionistas e médicos, não há evidências científicas que comprovem esses efeitos.

Em declarações ao site El Economista, os especialistas explicam que o limão não possui propriedades que promovam a queima de gordura, tornando este um dos mitos mais comuns sobre dietas e hábitos de saúde. Para além disso, beber água com limão ainda pode trazer alguns efeitos negativos para o organismo.

Entre os aspetos positivos estão:

  • Hidratação desde cedo: beber água com limão logo pela manhã ajuda a iniciar a ingestão diária de líquidos, essencial para o bom funcionamento do corpo.

  • Melhora da absorção de ferro: consumir limão junto de alimentos ricos em ferro aumenta a sua absorção pelo organismo.

  • Vitamina C: como a laranja, o limão é rico em vitamina C, que combate a oxidação e ajuda a proteger os tecidos do envelhecimento precoce.

Efeitos negativos a ter em conta:

Apesar das vantagens, abusar do consumo de água com limão pode ter consequências:

  • Erosão dentária: a acidez pode desgastar o esmalte dos dentes.

  • Problemas digestivos: pode causar azia ou dor abdominal.

  • Irritação oral: em alguns casos, provoca irritação da mucosa bucal.

O conselho dos especialistas é consumir água com limão com moderação e sempre atento a possíveis problemas prévios de saúde. Ou seja, embora seja um hábito saudável em termos de hidratação e aporte de vitamina C, não substitui uma alimentação equilibrada nem exercícios físicos para perder peso.

 

RELACIONADOS
Costuma ter um copo de água ao lado da cama? Especialistas alertam para os riscos
Basta cortar este alimento no dia a dia que vai notar diferenças no corpo
É verdade que o pão torrado engorda menos? Nutricionista esclarece mito
Atenção às saladas de pacote: é isto que acontece se não as lavar antes de consumir
Para fazer um arroz soltinho, este passo antes de cozinhar é essencial
Especialista em Educação Física desfaz mito: "Caminhar 10 mil passos por dia não é exercício"
Mais Vistos
00:01:35
Big Brother
Afonso manda farpa a Miranda: «Eu e a Jéssica estamos fartos de te ouvir»
tvi
00:05:08
Big Brother
O momento mais aguardado de Catarina Miranda: «Este é o primeiro beijo que vou dar ao Afonso»
tvi
00:01:04
Big Brother
A cara de pânico é real. Miranda grita aos céus planos com Afonso: «Vamos ser...»
tvi
00:07:55
Dois às 10
No momento de dizer adeus, atores da TVI e Cristina Ferreira não contêm emoção
tvi
Destaques IOL
João Félix
Sala de cinema, 11 casas de banho, campo de futebol privado. Entre na mansão de luxo onde vivia João Félix
Paulo Futre jr
QI do filho mais velho de Paulo Futre está entre os mais altos do mundo
Tragédia
Estes pais guardaram uma madeixa de cabelo do filho que morreu 30 horas após nascer. Vídeo está a comover o mundo
Metreologia
O verão ainda não acabou: as temperaturas vão aumentar até aos 35ºC
Mais Lidas
Sofia arruda
«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente
Ze lopes
Apresentador da TVI emociona com desabafo pessoal: «Passei por um grande drama familiar na infância...»
Sustentabilidade
Este eletrodoméstico que tens em casa consome o mesmo que 65 frigoríficos
away
Futebol
Otamendi foi o defesa mais utilizado no último ano a nível mundial
maisfutebol
Dois às 10
Dá banho, veste e alimenta a mãe. Aos 17 anos, Letícia é cuidadora e ainda gere o pouco dinheiro que têm
tvi
Dois às 10
Cristina Ferreira emociona-se ao lado dos atores da TVI. Chegou o dia de dizer adeus
tvi