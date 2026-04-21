Beber água durante as refeições faz ou não mal à digestão? É isto que os especialistas dizem

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Beber água durante as refeições faz ou não faz mal à digestão? A dúvida voltou a ganhar destaque depois das declarações do especialista em microbiota Jaume Fontanals, ao site Noticias Trabajo, que defende que a ingestão de líquidos durante as refeições pode “diluir o ácido gástrico” e prejudicar o processo digestivo, sobretudo em pessoas com determinados problemas digestivos.

Segundo o especialista, a água poderá interferir na acidez do estômago, dificultando a digestão em alguns casos específicos. No entanto, esta visão é contrariada por várias entidades médicas internacionais, como a Mayo Clinic e a Sociedade Espanhola de Patologia Digestiva, que defendem que o estômago se adapta naturalmente às variações de pH, ajustando a produção de ácido sempre que necessário.

De acordo com a ciência, a água não prejudica a ação das enzimas digestivas e pode até facilitar o processo de digestão, ajudando a amolecer os alimentos e a melhorar o trânsito intestinal. Especialistas sublinham ainda que a quantidade de água consumida numa refeição normal tem um impacto mínimo no ambiente ácido do estômago.

Mais do que o consumo de água, os especialistas alertam para outros hábitos alimentares que podem ter maior impacto na saúde digestiva, como comer demasiado depressa ou em frente a ecrãs. Nestes casos, há uma maior probabilidade de má mastigação, desconforto e menor absorção de nutrientes.