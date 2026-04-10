"Fazem antecipar uma progressão de casos de doença hepática": consumo excessivo de álcool preocupa especialistas

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O consumo excessivo de álcool e uma alimentação rica em gorduras estão a preocupar especialistas, que alertam para um possível aumento dos casos de doença hepática nos próximos anos, incluindo entre pessoas mais jovens.

As doenças do fígado englobam várias condições que afetam o seu funcionamento, como cirrose, fígado gordo e hepatite, podendo evoluir, nos casos mais graves, para cancro. Muitas destas patologias desenvolvem-se de forma silenciosa ao longo de vários anos, o que dificulta o diagnóstico precoce.

Citado pelo site espanhol Men's Health, o alerta é deixado pelo professor catedrático de Medicina e presidente da Associação Espanhola para o Estudo do Fígado (AEEH), Rafael Bañares, que destaca dois fatores principais: o aumento do consumo de álcool e a doença hepática de origem metabólica.

“O álcool e a gordura e o seu impacto fazem antecipar uma progressão e um incremento no número de casos de doença hepática avançada nos próximos anos”, refere o especialista, sublinhando que cerca de 30% da população poderá vir a desenvolver alguma forma de fígado gordo no futuro, muitas vezes sem se aperceber.

Segundo o médico, estas doenças representam um desafio crescente para os sistemas de saúde, uma vez que podem evoluir lentamente durante décadas sem sintomas evidentes, sendo frequentemente detetadas apenas em fases avançadas.

Um estudo recente reforça ainda esta preocupação, ao indicar que existe uma prevalência elevada de alterações no fígado associadas a maus hábitos alimentares e ao consumo de álcool, defendendo a importância de uma deteção mais precoce em cuidados de saúde primários.