Atenção a quem sofre de alergias: estas são as cidades que vão ter maior concentração de pólen

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Com a chegada da primavera, a concentração de pólen na atmosfera disparou, elevando o risco para pessoas alérgicas nas regiões do centro e sul de Portugal, alertam os especialistas da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

Até dia 2 de abril, com o cessar da chuva, vai aumentar a concentração polínica atmosférica que se prevê seja de nível elevado em Coimbra, Castelo Branco, Lisboa, Évora e Faro, de nível moderado no Porto (região de Entre Douro e Minho) e de nível baixo no resto do país.

A concentração de pólen prevê-se de nível elevado em Coimbra (região da Beira Litoral), em Castelo Branco (região da Beira Interior) e em Lisboa (região de Lisboa e Setúbal), com predominância dos grãos de pólen das árvores cipreste, plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira, além de grãos provenientes das ervas gramíneas, azeda, urtiga e urticáceas.

A concentração de pólen no ar prevê ainda elevada em Évora (região do Alentejo) e em Faro (região do Algarve), com predomínio dos grãos provenientes das árvores cipreste, plátano, pinheiro, sobreiro e azinheira, encontrando-se também no ar grãos de pólen das ervas gramíneas, azeda, urtiga e urticáceas.

No Porto (região de Entre Douro e Minho) está prevista uma concentração de pólen na atmosfera num nível moderado, essencialmente devido a grãos de pólen das árvores cipreste, plátano, pinheiro, carvalhos e sobreiro e das ervas gramíneas, urtiga e urticáceas.

A concentração de pólen no ar, durante esta semana, prevê-se de nível baixo em Vila-Real (região de Trás-Os-Montes e Alto Douro), no Funchal (região autónoma da Madeira) e em Ponta Delgada (região autónoma dos Açores).