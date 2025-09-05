Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar

Foi isto que fez com que Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, perdesse 7 quilos em 3 meses

Uma personal trainer, Annie Murray, de 54 anos, garante que tem hoje a idade metabólica de 35 – e tudo começou quando decidiu deixar de beber álcool em 2017.

Sem nunca ter sido uma “grande bebedora”, Annie explicou ao jornal The Telegraph que o álcool começou a provocar-lhe ansiedade, palpitações e um mal-estar constante. Depois de uma ressaca particularmente forte, tomou a decisão de parar de vez.

Com a ajuda de Rapid Transformational Therapy, conseguiu abandonar o hábito e apostou numa rotina mais saudável, passando a treinar com pesos e a cuidar mais da alimentação. Hoje, para além de ter construído um ginásio em casa, criou também uma app de treinos.

A transformação não ficou por aqui: para combater os desejos de açúcar que surgiram após deixar o álcool, também reduziu doces. Resultado? Menos inchaço, mais energia e um corpo forte e saudável.

Annie segue uma rotina que combina treinos de força, cardio e caminhadas diárias. A aposta em peso progressivo permitiu-lhe ganhar massa muscular e acelerar o metabolismo. Hoje, come mais do que o marido – e sem culpa –, porque “o músculo é o segredo para envelhecer com saúde”.

“Se consegui deixar o álcool, consigo tudo”, garante Annie, que aconselha quem queira seguir o mesmo caminho a substituir o copo por hábitos saudáveis e a persistir até que se torne normal.