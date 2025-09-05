Facebook Instagram
Dicas

Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar

Deixou o álcool e ganhou corpo jovem: mulher de 54 anos garante ter idade metabólica de 35
IOL
Há 2h e 59min
Annie
Annie
Foto: Instagram @anniesfitnesssteyning
Foi isto que fez com que Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, perdesse 7 quilos em 3 meses

Uma personal trainer, Annie Murray, de 54 anos, garante que tem hoje a idade metabólica de 35 – e tudo começou quando decidiu deixar de beber álcool em 2017.

Sem nunca ter sido uma “grande bebedora”, Annie explicou ao jornal The Telegraph que o álcool começou a provocar-lhe ansiedade, palpitações e um mal-estar constante. Depois de uma ressaca particularmente forte, tomou a decisão de parar de vez.

Com a ajuda de Rapid Transformational Therapy, conseguiu abandonar o hábito e apostou numa rotina mais saudável, passando a treinar com pesos e a cuidar mais da alimentação. Hoje, para além de ter construído um ginásio em casa, criou também uma app de treinos.

A transformação não ficou por aqui: para combater os desejos de açúcar que surgiram após deixar o álcool, também reduziu doces. Resultado? Menos inchaço, mais energia e um corpo forte e saudável.

Annie segue uma rotina que combina treinos de força, cardio e caminhadas diárias. A aposta em peso progressivo permitiu-lhe ganhar massa muscular e acelerar o metabolismo. Hoje, come mais do que o marido – e sem culpa –, porque “o músculo é o segredo para envelhecer com saúde”.

“Se consegui deixar o álcool, consigo tudo”, garante Annie, que aconselha quem queira seguir o mesmo caminho a substituir o copo por hábitos saudáveis e a persistir até que se torne normal.

RELACIONADOS
Foi isto que fez com que Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, perdesse 7 quilos em 3 meses
Este foi o alimento que Cristina Ferreira deixou de comer depois dos 40: "na barriga faz toda a diferença"
Aos 50 anos, celebridade partilha receita para a boa forma. Não come nada durante toda a manhã e de seguida faz 30 minutos de exercício
"Sem cirurgias": o segredo da transformação de Noélia Pereira, a ex-concorrente do Big Brother, que perdeu mais de 20 quilos
Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira
Mais Vistos
00:00:44
Dois às 10
Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»
tvi
00:07:42
Big Brother
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda
tvi
00:01:29
CNN Hoje
Última hora: pai da criança de 3 anos sobrevive à tragédia no Elevador da Glória
tvi
00:02:12
Big Brother
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Modelo e influencer brasileiro de 25 anos encontrado morto em hotel de luxo na Grécia. Amigo foi internado, mas sobreviveu
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Mais Lidas
Elevador da Glória
Elevador da Glória. Pai do menino alemão de três anos encontrado com vida entre os feridos
cnn
Mercado
OFICIAL: Hugo Félix assina até 2029 com o Tondela
maisfutebol
Mundial 2026
Insólito: selecionador da Arménia falou, mas só foi traduzida uma resposta
maisfutebol
Elevador da Gloria
Uma a uma, estas são as vítimas mortais: Elevador da Glória, mural e memorial
cnn
Mundial 2026
Roberto Martínez: «O Diogo Jota agora é uma força, um ponto de motivação»
maisfutebol
Big Brother
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»
tvi