Facebook Instagram
Dicas

A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias

Especialistas alertam que, apesar de ser popular em muitas dietas, comer gelatina todos os dias pode ser um risco para a saúde
IOL
Hoje às 11:49
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes desconto na Amazon

A gelatina é uma sobremesa que muitas pessoas adquirem nas suas dietas. Produzida a partir de colagénio animal, este alimento é frequentemente promovido por supostos benefícios para a pele, articulações e digestão. No entanto, especialistas alertam que o consumo diário pode ter efeitos prejudiciais para a saúde.

De acordo com o site El Cronista, o principal risco das gelatinas comerciais está nos altos níveis de açúcar e aditivos, como corantes artificiais e conservantes, que podem contribuir para o aumento de peso, problemas metabólicos e doenças como a diabetes tipo 2. Para além disso, um consumo excessivo pode afetar a digestão, provocando prisão de ventre ou desconforto abdominal, sobretudo em dietas pobres em fibra.

Outro ponto importante é que a gelatina não é adequada para vegetarianos ou veganos, por ser feita a partir de ossos e tecidos animais, e não substitui uma alimentação equilibrada, uma vez que não fornece todos os nutrientes essenciais. Os especialistas recomendam que seja consumida com moderação e, sempre que possível, em versões caseiras ou sem açúcar, complementando a dieta com outras fontes de colagénio, como caldo de ossos ou proteínas vegetais.

Apesar de ser um alimento saboroso e com alguns benefícios, a gelatina não deve fazer parte da alimentação diária, sendo a moderação a chave para manter uma dieta saudável.

RELACIONADOS
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes desconto na Amazon
Todos pensamos que este alimento é saudável, mas tem mais açúcar do que um refrigerante
Beber água com limão pode não ser tão saudável quanto parece, avisam especialistas
Sem ideias do que levar para comer na praia? Estes snacks são saudáveis e frescos
Se não está a conseguir perder peso, provavelmente é isto que está a faltar na sua alimentação
Este foi o alimento que Cristina Ferreira deixou de comer depois dos 40: "na barriga faz toda a diferença"
Mais Vistos
00:02:25
Secret Story
Raquel quase revela segredo de Liliana. A reação da concorrente é impagável
tvi
00:05:05
Secret Story
Afinal este é que foi o primeiro beijo de Liliana e Fábio! Veja as imagens noturnas que ninguém viu
tvi
00:01:19
Secret Story
«Estás a brincar!?»: Marisa confronta Pedro Jorge com ciúmes de Lídia
tvi
00:01:07
Secret Story
Lídia tem teoria sobre segredo de Pedro Jorge: «Podem ser um casal verdadeiro»
tvi
Destaques IOL
Saúde
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
Mafalda Agante
Uma mesa sobre o Atlântico: o encanto da Casa de Chá da Boa Nova na companhia de Matt Preston
Receitas
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
Levi's
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Mais Lidas
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Dois às 10
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
tvi
Mau tempo
Há uma nova tempestade no Atlântico que se está a transformar num furacão
cnn
Marisa Cruz
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Luís Montenegro
Caso Spinumviva: procuradores entendem que deve ser aberto inquérito a Montenegro
cnn
Futebol
Champions feminina: Benfica sofre reviravolta diante da Juventus
maisfutebol