A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias

A gelatina é uma sobremesa que muitas pessoas adquirem nas suas dietas. Produzida a partir de colagénio animal, este alimento é frequentemente promovido por supostos benefícios para a pele, articulações e digestão. No entanto, especialistas alertam que o consumo diário pode ter efeitos prejudiciais para a saúde.

De acordo com o site El Cronista, o principal risco das gelatinas comerciais está nos altos níveis de açúcar e aditivos, como corantes artificiais e conservantes, que podem contribuir para o aumento de peso, problemas metabólicos e doenças como a diabetes tipo 2. Para além disso, um consumo excessivo pode afetar a digestão, provocando prisão de ventre ou desconforto abdominal, sobretudo em dietas pobres em fibra.

Outro ponto importante é que a gelatina não é adequada para vegetarianos ou veganos, por ser feita a partir de ossos e tecidos animais, e não substitui uma alimentação equilibrada, uma vez que não fornece todos os nutrientes essenciais. Os especialistas recomendam que seja consumida com moderação e, sempre que possível, em versões caseiras ou sem açúcar, complementando a dieta com outras fontes de colagénio, como caldo de ossos ou proteínas vegetais.

Apesar de ser um alimento saboroso e com alguns benefícios, a gelatina não deve fazer parte da alimentação diária, sendo a moderação a chave para manter uma dieta saudável.