A fruta rica em proteína que ajuda ao reforço muscular depois dos 45 anos

Com o passar dos anos, o nosso corpo passa por mudanças naturais que afetam a saúde dos ossos e dos músculos. A absorção de nutrientes torna-se menos eficiente, o metabolismo abranda e, sem os devidos cuidados, o risco de perda de massa óssea e muscular aumenta. Para contrariar este processo, a alimentação desempenha um papel fundamental, sendo essencial incluir na dieta alimentos ricos em cálcio, proteínas e outros nutrientes essenciais.

E se houvesse uma fruta capaz de contribuir para ossos mais fortes e músculos saudáveis? A ciência aponta para um alimento natural e delicioso que pode fazer toda a diferença na alimentação de quem tem mais de 45 anos: as ameixas secas.

Benefícios

Segundo um artigo publicado no site A Semana, um estudo publicado na Journal of Medicinal Food, explica que o consumo regular de ameixas secas pode ajudar a preservar a densidade óssea e a fortalecer os músculos, especialmente em mulheres após a menopausa. Graças ao seu alto teor de fibra, estas frutas favorecem a digestão e melhoram a absorção de nutrientes essenciais para a massa muscular.

Além disso, as ameixas secas são ricas em vitamina C, essencial para a produção de colagénio, que mantém as articulações e os músculos saudáveis. Outro destaque é o potássio, um mineral indispensável para a função muscular, que melhora o desempenho físico e previne cãibras.

Como incluir ameixas secas na alimentação diária

Para obter todos os benefícios sem exagerar no consumo, os especialistas recomendam uma dose moderada: cerca de 50 gramas por dia, o equivalente a cinco ou seis unidades. Pode adicioná-las ao pequeno-almoço, misturá-las com iogurte, incorporá-las em batidos ou até utilizá-las em pratos salgados para um toque naturalmente doce.