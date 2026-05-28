Comer este alimento ao pequeno-almoço ajuda na memória e raciocínio, diz especialista

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Os frutos secos podem ser um dos melhores aliados da saúde cerebral, e há cada vez mais estudos a apontar nesse sentido. Quem o garante é Tim Spector, médico epidemiologista, especialista em microbiota e professor no King’s College de Londres.

De acordo com o site Trendencias, foi durante uma participação no podcast The Diary of a CEO, que o especialista destacou a importância de incluir frutos secos na alimentação diária, defendendo que esta é uma das formas mais eficazes de apoiar o cérebro e melhorar a saúde em geral.

“A melhor forma de ajudar a saúde cerebral é comer frutos secos variados”, afirmou.

Segundo Tim Spector, durante muitos anos os frutos secos foram injustamente associados a problemas cardiovasculares devido ao seu teor de gordura. No entanto, hoje sabe-se que são ricos em gorduras saudáveis, ómega 3 e ómega 6, nutrientes importantes para o funcionamento do cérebro e para a saúde intestinal.

O especialista explica ainda que existe uma ligação direta entre a microbiota intestinal e o cérebro. Certas bactérias presentes no intestino podem influenciar funções cognitivas, memória, inflamação e até o envelhecimento cerebral.

Entre os frutos secos recomendados, Spector destaca as amêndoas, apontando estudos que associam o seu consumo a melhorias na cognição e no humor. Ainda assim, reforça que o segredo está na diversidade.

“Não existe apenas um fruto seco ideal. O mais importante é misturá-los”, explica.

Consumidos regularmente, por exemplo ao pequeno-almoço, juntamente com iogurte e frutos vermelhos, os frutos secos podem ajudar a melhorar a memória, o fluxo sanguíneo cerebral e a saúde da microbiota.