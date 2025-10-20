Facebook Instagram
Comer só três grandes refeições ou várias pequenas ao longo dia: qual a solução mais saudável?

Comer menos vezes, mas em maior quantidade, ou optar por várias pequenas refeições ao longo do dia - qual será, afinal, a opção mais saudável?
IOL
Ontem às 15:20
A velha questão sobre se é melhor comer três grandes refeições por dia ou várias pequenas ao longo do dia continua a dividir opiniões e agora volta a estar em destaque.

De acordo com o site Medical News Today, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva, e tudo depende das necessidades e do estilo de vida de cada pessoa.

Durante muito tempo acreditou-se que comer várias vezes ao dia ajudava a acelerar o metabolismo, controlar o apetite e evitar doenças crónicas. No entanto, as evidências científicas são mistas. Alguns estudos sugerem que comer pequenas e frequentes refeições pode melhorar os níveis de colesterol “bom” (HDL) e reduzir os triglicerídeos, contribuindo para a saúde do coração. Outros, porém, indicam que não há diferenças significativas face ao modelo clássico das três grandes refeições.

Em relação ao peso, também não há consenso. Um estudo citado pelo Medical News Today mostrou que pessoas que comeram seis pequenas refeições sentiram mais fome do que as que comeram apenas três, sem diferenças na perda de gordura. Por outro lado, há investigações que associam intervalos maiores entre as refeições e períodos curtos de jejum noturno a um melhor controlo do peso.

A qualidade da alimentação, essa sim, faz toda a diferença. Quem come com regularidade tende a consumir mais frutas, legumes e cereais integrais e menos açúcares e sal.

Posto isto, a ciência concluiu que tanto comer três grandes refeições como várias pequenas ao longo do dia pode ser saudável, desde que se mantenha uma dieta equilibrada e adaptada ao ritmo de cada pessoa.

