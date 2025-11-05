Facebook Instagram
Esqueça o mito sobre a manteiga: nutricionista explica por que pode ser boa para o intestino

Nutricionista garante que comer manteiga pode ser benéfico para o intestino. Saiba os motivos
IOL
Há 2h e 44min
Manteiga
Manteiga

Photo by Freepik

Quantas horas deve fazer de jejum intermitente? Nutricionista revela a duração ideal para ativar a autofagia

Muitos são os que dizem que a manteiga faz mal à saúde. Faz mal, sim, se for consumida em excesso. Mas no dia a dia, em pequenas quantidades, não há problema nenhum e até pode trazer benefícios, especialmente para o intestino.

Em declarações ao site El Confidencial, o nutricionista Marc Romera explica que a manteiga contém um tipo de gordura natural com propriedades regeneradoras e anti-inflamatórias, que ajuda na reparação das células do intestino e reforça a barreira intestinal. Para além disso, contribui para o equilíbrio da flora intestinal, o conjunto de bactérias benéficas que desempenham um papel essencial na digestão e na defesa do organismo.

Segundo o especialista, o erro está em substituir alimentos naturais, como a manteiga, por produtos ultraprocessados, como margarinas industriais ou versões “sem gordura”, muitas vezes ricas em açúcares e aditivos artificiais.

O nutricionista defende ainda que a gordura natural, consumida com moderação, não é inimiga da saúde, mas sim parte de uma alimentação equilibrada e baseada em produtos frescos e reais. 

