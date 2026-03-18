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Estes são os 5 alimentos que nunca deve comprar no supermercado, alerta médica

Especialista em oncologia alerta para cinco alimentos que convém evitar para proteger o corpo e prevenir doenças a longo prazo
IOL
Hoje às 11:27
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Image by freepik

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Na correria do dia a dia, muitas vezes compramos alimentos por hábito, conveniência ou rapidez, sem parar para ler rótulos ou refletir sobre os impactos dessas escolhas na nossa saúde. Mas, segundo especialistas, a atenção aos produtos que chegam à nossa mesa pode fazer uma grande diferença a longo prazo.

A médica brasileira Lívia Moura partilhou recentemente nas redes sociais uma lista de cinco alimentos que evita ter em casa. Com mais de 134 mil seguidores, a especialista dedica grande parte do seu trabalho à prevenção do cancro através da alimentação e do estilo de vida, e deixa um aviso claro: “O que entra no teu carrinho hoje influencia a tua saúde amanhã. A prevenção começa no supermercado. Não é terrorismo alimentar, é ciência e bom senso.”

Entre os alimentos que a médica recomenda evitar estão:

1. Carnes processadas (fiambre, presunto, enchidos)

Estes produtos contêm frequentemente nitritos e nitratos, usados para prolongar a conservação. No organismo, podem formar nitrosaminas, compostos que prejudicam o ADN. Estudos apontam que o consumo regular de carnes processadas está associado a um maior risco de cancro do cólon.

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2. Margarina

Trata-se de uma gordura ultraprocessada, muitas vezes rica em gorduras trans ou interesterificadas, associadas a inflamação, obesidade e resistência à insulina. Como alternativa, Lívia Moura sugere optar por azeite extra virgem.

3. Sobremesas lácteas industrializadas

Produtos como sobremesas lácteas aromatizadas (muito populares entre crianças) contêm grandes quantidades de açúcar, corantes e pouco valor proteico. O consumo frequente contribui para obesidade e síndrome metabólica. Uma alternativa saudável é iogurte natural com fruta e cacau.

4. Temperos prontos

Caldos e temperos industrializados costumam ter elevado teor de sódio, glutamato e outros aditivos. Embora não causem cancro isoladamente, o seu consumo frequente dentro de uma dieta ultraprocessada pode aumentar riscos metabólicos. O ideal é temperar com alho, cebola, cúrcuma, páprica, alecrim ou ervas frescas.

5. Nuggets de frango industrializados

Feitos com carne reconstituída, farinha refinada e óleo, estes produtos são ultraprocessados e ricos em sódio. Preparar frango caseiro e levar à air fryer é uma alternativa mais saudável e igualmente prática.

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A médica reforça que a intenção não é demonizar alimentos, mas sim incentivar escolhas mais conscientes. Pequenas alterações no dia a dia podem parecer insignificantes, mas ao longo dos anos têm um impacto real na saúde.

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