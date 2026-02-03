Facebook Instagram

Médico alerta: há um alimento que quase todos os portugueses comem ao pequeno-almoço e que deve ser trocado

Médico alerta para um alimento muito consumido ao pequeno-almoço que deve ser substituído
IOL
Há 2h e 41min
Pessoa a tomar o pequeno-almoço
Pessoa a tomar o pequeno-almoço

Foto: freepik

Márcia Soares ensinou-nos a fazer um jantar rápido e económico. Esta é a receita

Já todos sabemos que o pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia. No entanto, aquilo que se coloca no prato logo pela manhã pode ter um impacto direto na saúde a médio e longo prazo.

A página da Medicare partilhou recentemente uma dica de saúde que está a gerar atenção, sobretudo por tocar num hábito muito comum entre os portugueses logo pela manhã. Segundo um médico citado pela plataforma, o pequeno-almoço deve ser repensado, com especial atenção a um alimento que continua a ser presença habitual nas mesas nacionais: o pão branco.

De acordo com o especialista, existem cinco alimentos de referência que devem fazer parte de um pequeno-almoço equilibrado, sendo o terceiro particularmente importante para evitar riscos associados ao aumento do índice glicémico e ao desenvolvimento de doenças como a diabetes.

A aveia surge como uma das melhores escolhas para começar o dia. Este hidrato de carbono destaca-se pela sua relação equilibrada entre índice glicémico e proteína. Por ter um índice glicémico relativamente baixo e uma boa composição proteica, contribui para uma libertação de energia mais estável ao longo da manhã.

Outro alimento recomendado é o ovo. Apesar de ainda existir alguma desconfiança associada ao colesterol, o médico reforça que está amplamente comprovado que o colesterol presente nos ovos não influencia de forma decisiva o colesterol sanguíneo. Rico em proteína e cálcio, o ovo é considerado um alimento completo e adequado para o pequeno-almoço.

O alerta principal recai sobre o pão, o terceiro alimento destacado. Muitas pessoas consomem pão logo pela manhã, mas a escolha faz toda a diferença. O pão branco apresenta um índice glicémico muito elevado, comparável ao do açúcar. A recomendação passa por optar por pão integral ou, no mínimo, pão de mistura, opções com índice glicémico mais baixo, que ajudam a reduzir o risco de agravamento ou desenvolvimento de diabetes.

O iogurte grego é igualmente apontado como uma boa opção, devido à sua riqueza em proteína e cálcio. Além disso, contém probióticos que contribuem para uma melhor função intestinal, tornando-o um aliado da saúde digestiva.

Por fim, a fruta fresca não deve ser esquecida. Embora, de forma geral, a fruta seja uma escolha acertada para o pequeno-almoço, a maçã é destacada como particularmente benéfica, por apresentar um índice glicémico muito baixo. Segundo o médico, substituir alimentos açucarados frequentemente consumidos pela manhã por fruta fresca pode trazer benefícios significativos para a saúde.

RELACIONADOS
Márcia Soares ensinou-nos a fazer um jantar rápido e económico. Esta é a receita
Afinal, os talheres devem ficar para cima ou para baixo na máquina de lavar a loiça? Especialista explica
Noites mal dormidas? Especialista explica o que ajuda a dormir e quando tomar
Melhorar a relação amorosa? Aldi tem o que precisamos para uma manhã de filme romântico
Beber chá não resolve a falta de água no organismo, avisam especialistas
Mais Vistos
00:03:43
1ª Companhia
O momento mais esperado! Instrutor Joaquim avalia imitação de Filipe Delgado
tvi
00:02:40
Dois às 10
Cláudio Ramos esclarece alegada tensão com André Ventura: “Contra o André não terei nada”
tvi
00:03:50
Dois às 10
Após assistir a imagens, Cristina Ferreira confronta André Ventura: “Tenho de lhe dizer isto”
tvi
00:02:46
Dois às 10
De esteticista a dona de uma agência funerária. Susana afirma: "Faço o mesmo. O que muda é a temperatura corporal"
tvi
Destaques IOL
Receitas
Márcia Soares ensinou-nos a fazer um jantar rápido e económico. Esta é a receita
IKEA
Peça da IKEA de 11 euros acaba de vez com o pesadelo de cómodas e bancadas cheias de tralha
Cuidados
Usar sacos de água quente pode ser perigoso. Jovem partilha o que lhe aconteceu
Novidades
Atenção Conforama e IKEA: Aldi vai ter um sobrecolchão por menos de 25 euros
Mais Lidas
Tempestade leonardo
Vem aí vento e chuva forte outra vez: é por aqui que vai entrar a tempestade Leonardo
away
José Moutinho
Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos
Joao jesus
Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos
Guerra
O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia
cnn
Rosa bela
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Famosos
João Patrício recebe triste notícia: "Deixou-nos hoje. Obrigado por tanto"
selfie