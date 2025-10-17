Nunca deve comer este alimento à tarde, alerta nutricionista. Estas são as horas ideais para as refeições

A hora a que comemos pode ser tão importante para a nossa saúde quanto o próprio alimento, defende a nutricionista Marta León e especialista em microbiota. Segundo a especialista, respeitar os ritmos circadianos do corpo — os relógios biológicos internos — ajuda a melhorar a digestão, o descanso e o equilíbrio hormonal.

Em declarações ao site El Confidencial, a nutricionista explica que durante a manhã o organismo está mais ativo e preparado para metabolizar hidratos de carbono complexos e proteínas, tornando este o momento ideal para pequenos-almoços nutritivos, como iogurte com frutos secos, ovos mexidos ou torradas de pão de fermentação natural com abacate. Já o almoço, entre as 13h00 e as 14h00, é a hora em que o corpo absorve melhor os nutrientes, sendo recomendado incluir leguminosas, cereais integrais e vegetais.

Ao final da tarde e à noite, o metabolismo desacelera, pelo que refeições leves e jantares antecipados são aconselhados. Comer alimentos ricos em hidratos de carbono complexos, como cereais, após este horário pode gerar má digestão, interferir com a produção de melatonina e prejudicar o sono. León recomenda que a última refeição seja feita entre as 19h00 e as 20h00, permitindo ao corpo aproveitar a noite para reparar tecidos e manter o equilíbrio hormonal.