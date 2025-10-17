Facebook Instagram
Dicas

Nunca deve comer este alimento à tarde, alerta nutricionista. Estas são as horas ideais para as refeições

Comer à hora certa pode ser tão importante quanto escolher os alimentos certos
IOL
Há 2h e 39min
50 horas de bateria e resistentes à água: estes fones custam apenas 20 euros e têm milhares de fãs

A hora a que comemos pode ser tão importante para a nossa saúde quanto o próprio alimento, defende a nutricionista Marta León e especialista em microbiota. Segundo a especialista, respeitar os ritmos circadianos do corpo — os relógios biológicos internos — ajuda a melhorar a digestão, o descanso e o equilíbrio hormonal.

Em declarações ao site El Confidencial, a nutricionista explica que durante a manhã o organismo está mais ativo e preparado para metabolizar hidratos de carbono complexos e proteínas, tornando este o momento ideal para pequenos-almoços nutritivos, como iogurte com frutos secos, ovos mexidos ou torradas de pão de fermentação natural com abacate. Já o almoço, entre as 13h00 e as 14h00, é a hora em que o corpo absorve melhor os nutrientes, sendo recomendado incluir leguminosas, cereais integrais e vegetais.

Ao final da tarde e à noite, o metabolismo desacelera, pelo que refeições leves e jantares antecipados são aconselhados. Comer alimentos ricos em hidratos de carbono complexos, como cereais, após este horário pode gerar má digestão, interferir com a produção de melatonina e prejudicar o sono. León recomenda que a última refeição seja feita entre as 19h00 e as 20h00, permitindo ao corpo aproveitar a noite para reparar tecidos e manter o equilíbrio hormonal.

RELACIONADOS
50 horas de bateria e resistentes à água: estes fones custam apenas 20 euros e têm milhares de fãs
Cardiologista diz quanto tempo deve esperar depois de fazer exercício para voltar a comer
Nutricionista partilha 5 receitas de sopas nutritivas e saborosas para este outono
"O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde": nutricionista explica os benefícios
Acabou a guerra do ice tea lá em casa: Continente já tem chá gelado delicioso e aprovado pelos nutricionistas
Afinal, a cerveja engorda ou não? Nutricionista esclarece mito
É verdade que o pão torrado engorda menos? Nutricionista esclarece mito
Mais Vistos
00:03:41
Secret Story
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
tvi
00:03:37
Secret Story
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
tvi
00:01:10
Secret Story
Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante
tvi
00:01:14
Secret Story
Liliana faz dança sensual em cima de Fábio
tvi
Destaques IOL
Lençóis
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
MacGyver
Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível
Ar condicionado
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Camisa branca
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Mais Lidas
Historias de amor
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Acidente
Arrepiante: vídeo mostra momento em que um carrossel de parque de diversões desaba com várias pessoas dentro
Autárquicas 2025
Câmara de Lisboa assume "falha na impressão" dos boletins de voto que podem mudar o resultado das eleições
cnn
Dois às 10
Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»
tvi
Dois às 10
Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador
tvi