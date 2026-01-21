Facebook Instagram

Nutricionista alerta: se come em menos de 10 minutos, está a exagerar na comida

"Comer rápido pode fazer ingerir mais do que o corpo precisa"
IOL
Há 2h e 10min
Pessoa a comer uma torrada
Pessoa a comer uma torrada

Foto: freepik

Menos gordura e perfeita para a dieta: nutricionista partilha receita de maionese caseira

Algumas pessoas têm o hábito de comer rapidamente, mas este comportamento pode levar a consumir mais do que o necessário, alerta a nutricionista Júlia Farré.

“Se comes em menos de 10 minutos, provavelmente estás a ingerir mais do que o teu corpo precisa, e não é apenas uma opinião, a ciência diz-no”, explica a especialista num vídeo publicado no Instagram.

O problema acontece porque, ao comer rápido, o cérebro não recebe a sinalização do estômago sobre a quantidade de comida ingerida, favorecendo excessos que podem comprometer a saúde a médio e longo prazo.

Para comer de forma mais saudável, Farré sugere reduzir o ritmo das refeições, comer sem distrações, deixar os talheres sobre a mesa entre garfadas e repartir a comida em diferentes pratos. A especialista reforça ainda a importância de mastigar bem antes de engolir e parar de comer antes de se sentir completamente cheio.

Adotar estes hábitos ajuda a controlar a quantidade de alimento ingerido, melhora a digestão e promove uma relação mais consciente com a alimentação.

RELACIONADOS
Menos gordura e perfeita para a dieta: nutricionista partilha receita de maionese caseira
Segundo uma nutricionista, estes produtos da Mercadona são perfeitos para a dieta
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
"Os hidratos de carbono engordam?": nutricionista desmistifica os principais mitos sobre a alimentação saudável
Sobras de bolo? Nutricionista partilha dica incrível para as reaproveitar
Nuggets de salmão na air fryer: nutricionista partilha receita que vai agradar todos lá em casa
Mais Vistos
00:02:45
Dois às 10
Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”
tvi
00:01:55
1ª Companhia
Falta de ar: Andrea sente-se mal em exercício matinal
tvi
00:02:18
1ª Companhia
Filipe ensina Noélia a cantar e o momento é hilariante
tvi
00:02:29
1ª Companhia
Filipe Delgado consegue alcançar um feito inédito e está relacionado com o Comandante!
tvi
Destaques IOL
Novidades
Esta loja de cerâmica vai estar a vender peças por apenas 1 euro durante o fim de semana
Saude
Este hábito comum a meio da manhã está a ser desaconselhado por especialistas
Salário líquido 2026
Simulador de salário líquido 2026: Saiba quanto vai receber
Mercadona
"Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão": há mais um fenómeno da Mercadona