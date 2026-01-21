Nutricionista alerta: se come em menos de 10 minutos, está a exagerar na comida

Algumas pessoas têm o hábito de comer rapidamente, mas este comportamento pode levar a consumir mais do que o necessário, alerta a nutricionista Júlia Farré.

“Se comes em menos de 10 minutos, provavelmente estás a ingerir mais do que o teu corpo precisa, e não é apenas uma opinião, a ciência diz-no”, explica a especialista num vídeo publicado no Instagram.

O problema acontece porque, ao comer rápido, o cérebro não recebe a sinalização do estômago sobre a quantidade de comida ingerida, favorecendo excessos que podem comprometer a saúde a médio e longo prazo.

Para comer de forma mais saudável, Farré sugere reduzir o ritmo das refeições, comer sem distrações, deixar os talheres sobre a mesa entre garfadas e repartir a comida em diferentes pratos. A especialista reforça ainda a importância de mastigar bem antes de engolir e parar de comer antes de se sentir completamente cheio.

Adotar estes hábitos ajuda a controlar a quantidade de alimento ingerido, melhora a digestão e promove uma relação mais consciente com a alimentação.