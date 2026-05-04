Os portugueses sempre o comeram, mas não lhe dão valor. E está cheio de proteína

Proteico, completo e pouco calórico: novidade do Continente veio salvar os nossos pequenos-almoços no regresso à rotina

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Presente em petiscos e momentos de convívio, o tremoço faz parte do grupo das leguminosas, e há um detalhe que muitos desconhecem: é a leguminosa com maior teor de proteína.

De acordo com a informação partilhada pela DGS (Direção-geral da saúde) este alimento reúne várias vantagens nutricionais. Para além de ter poucas calorias, é altamente saciante, graças à combinação de proteína e fibra, o que o torna uma opção interessante para quem procura equilibrar a alimentação.

Em termos práticos, 100 gramas de tremoço fornecem cerca de 126 calorias, 16,4 gramas de proteína, 2,4 gramas de gordura e 7,2 gramas de hidratos de carbono.