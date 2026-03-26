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Estes são os três alimentos que consome diariamente e podem prejudicar os rins, alertam nutricionistas

Tenha atenção a estes alimentos que consome diariamente
IOL
Há 1h e 37min
Alimentos
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Uma dieta desequilibrada pode afetar gravemente a saúde dos rins sem dar sinais visíveis. Especialistas alertam que hábitos alimentares diários estão diretamente ligados ao surgimento de doenças renais, muitas vezes silenciosas.

Citado pelo site El Tiempo, de acordo com o especialista Gabriel Lapman, alimentos como açúcares industrializados, bebidas adoçadas, comidas com alto teor de sódio e alimentos ricos em potássio, como a batata, podem comprometer o funcionamento renal ao longo do tempo.

O excesso de açúcares aumenta o risco de resistência à insulina, obesidade e ácido úrico elevado, enquanto o sal em excesso prejudica a pressão arterial e os vasos sanguíneos do rim. Já o potássio, quando consumido em excesso por pacientes com doença renal crónica, pode provocar alterações no ritmo cardíaco.

A nutricionista, María Clara Delucchi, alerta que quando os rins não filtram o sangue de forma eficaz, as consequências podem afetar todo o organismo, incluindo anemia, problemas cardiovasculares, alterações ósseas e aumento sustentado da pressão arterial.

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A evidência científica sugere que a dieta é um dos fatores de risco mais importantes para problemas renais. Regular o consumo de sal, açúcares e certos minerais, bem como optar por hábitos alimentares saudáveis, é essencial para manter os rins funcionando bem e proteger a saúde geral do corpo.

 

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