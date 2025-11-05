Cientistas desenvolvem sérum para a alopécia que promete fazer crescer o cabelo em 20 dias

Facebook Instagram

Um grupo de cientistas desenvolveu um sérum experimental que promete fazer crescer o cabelo em apenas 20 dias, dando nova esperança a quem sofre de alopécia
IOL
Hoje às 10:32
queda de cabelo
queda de cabelo
Image by freepik
Uma nova esperança pode estar a caminho para quem sofre de queda de cabelo. Segundo cita o jornal New York Post, investigadores da Universidade de Taiwan, na China, descobriram um sérum experimental capaz de estimular o crescimento capilar em apenas 20 dias, segundo um estudo publicado na revista Cell Metabolism.

Os testes, realizados em ratos, mostraram que as células de gordura sob a pele podem reativar o crescimento do cabelo. Após pequenas lesões na pele, essas células libertaram ácidos gordos que enviaram sinais às células estaminais capilares, promovendo o aparecimento de novos fios. Quando o processo foi bloqueado, o crescimento parou.

Ao aplicar os mesmos ácidos gordos na pele dos ratos, o cabelo voltou a crescer nas zonas tratadas, o que sugere que estas substâncias naturais podem ser uma futura opção no tratamento da alopécia.

Apesar do entusiasmo, os especialistas alertam que a investigação ainda está numa fase inicial e que os testes ainda não foram realizados em humanos. Até lá, os dermatologistas recomendam manter os tratamentos comprovados e procurar acompanhamento médico especializado.

