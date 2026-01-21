Deve fazer isto ao longo da vida para atrasar o aparecimento de Alzheimer até sete anos, revela neurologista

É oficial: é possível treinar o cérebro de forma a aumentar as defesas na nossa saúde

O aumento de doenças neurodegenerativas preocupa cada vez mais especialistas, que destacam a importância da prevenção e de hábitos de vida saudáveis. O neurologista espanhol Javier Camiña, da Sociedade Espanhola de Neurologia, explica que, embora não seja possível evitar totalmente estas doenças, certos fatores podem ser modificados para reduzir o risco.

Em declarações ao site Lavoz de la salud, o especialista explica: “Mesmo quando existe uma predisposição hereditária, está demonstrado que o exercício físico regular pode atrasar o aparecimento do Alzheimer até sete anos”.

Segundo o neurologista, a prevenção passa por cuidar do sono, manter uma vida ativa e controlar fatores de risco vascular. “A mensagem da prevenção é central, porque podemos reduzir o risco de muitas demências com mudanças simples no estilo de vida”, acrescenta.

O neurologista destaca que a atividade física não beneficia apenas o cérebro: “A atividade física é absolutamente positiva e o sedentarismo é negativo. O exercício aeróbico e de força é importante, sobretudo para a população mais velha, porque ajuda a manter massa muscular, equilíbrio e saúde cardiovascular.”

Para além do exercício, o especialista sublinha a importância de um sono de qualidade e de manter a mente ativa com atividades intelectuais e sociais. “O futuro passa por diagnósticos cada vez mais precoces e por estratégias de prevenção que melhorem a qualidade de vida das pessoas”, conclui.