Facebook Instagram

Deve fazer isto ao longo da vida para atrasar o aparecimento de Alzheimer até sete anos, revela neurologista

Um neurologista espanhol garante que é possível atrasar o aparecimento do Alzheimer até sete anos ao fazer isto
IOL
Há 2h e 11min
Demência
Demência
É oficial: é possível treinar o cérebro de forma a aumentar as defesas na nossa saúde

O aumento de doenças neurodegenerativas preocupa cada vez mais especialistas, que destacam a importância da prevenção e de hábitos de vida saudáveis. O neurologista espanhol Javier Camiña, da Sociedade Espanhola de Neurologia, explica que, embora não seja possível evitar totalmente estas doenças, certos fatores podem ser modificados para reduzir o risco.

Em declarações ao site Lavoz de la salud, o especialista explica: “Mesmo quando existe uma predisposição hereditária, está demonstrado que o exercício físico regular pode atrasar o aparecimento do Alzheimer até sete anos”.

Segundo o neurologista, a prevenção passa por cuidar do sono, manter uma vida ativa e controlar fatores de risco vascular. “A mensagem da prevenção é central, porque podemos reduzir o risco de muitas demências com mudanças simples no estilo de vida”, acrescenta.

O neurologista destaca que a atividade física não beneficia apenas o cérebro: “A atividade física é absolutamente positiva e o sedentarismo é negativo. O exercício aeróbico e de força é importante, sobretudo para a população mais velha, porque ajuda a manter massa muscular, equilíbrio e saúde cardiovascular.”

Para além do exercício, o especialista sublinha a importância de um sono de qualidade e de manter a mente ativa com atividades intelectuais e sociais. “O futuro passa por diagnósticos cada vez mais precoces e por estratégias de prevenção que melhorem a qualidade de vida das pessoas”, conclui.

RELACIONADOS
É oficial: é possível treinar o cérebro de forma a aumentar as defesas na nossa saúde
Especialista em saúde renal alerta para a 'moda' de beber esta quantidade de água: "Tem tanto de mito, como de mentira"
Preparar para o que aí vem: Fazer isto a partir dos 45 anos reduz a probabilidade de demência em 45%
O impacto não é só no peso: jantar a esta hora agrava o risco de demência, avisa especialista
Estes são os hábitos que deve adotar se quer evitar a demência
Mais Vistos
00:02:45
Dois às 10
Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”
tvi
00:01:55
1ª Companhia
Falta de ar: Andrea sente-se mal em exercício matinal
tvi
00:02:18
1ª Companhia
Filipe ensina Noélia a cantar e o momento é hilariante
tvi
00:02:29
1ª Companhia
Filipe Delgado consegue alcançar um feito inédito e está relacionado com o Comandante!
tvi
Destaques IOL
Novidades
Esta loja de cerâmica vai estar a vender peças por apenas 1 euro durante o fim de semana
Saude
Este hábito comum a meio da manhã está a ser desaconselhado por especialistas
Salário líquido 2026
Simulador de salário líquido 2026: Saiba quanto vai receber
Mercadona
"Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão": há mais um fenómeno da Mercadona