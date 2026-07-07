Dormir com o ar condicionado ligado a noite toda? Enfermeiro alerta para os efeitos no corpo

Este é o erro que quase todos cometem com o ar condicionado e que dispara a conta da luz

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Este erro com o ar condicionado pode estar a aumentar a sua fatura da luz

Com as temperaturas elevadas, muitas pessoas recorrem ao ar condicionado durante a noite para conseguir descansar melhor. No entanto, este hábito tão comum no verão pode ter consequências para o organismo, alerta o enfermeiro e criador de conteúdos Jorge Ángel.

De acordo com o site El Confidencial, o especialista explica que o principal problema está na redução da humidade do ar. “O ar condicionado reduz muito a humidade do ambiente, o que faz com que as vias respiratórias e a pele fiquem mais secas”, explicou.

Este ambiente mais seco pode provocar desconforto na garganta, irritação da pele e agravar alguns problemas respiratórios, especialmente em pessoas com maior sensibilidade, como quem sofre de alergias, asma ou bronquite.

Para além disso, dormir durante várias horas com ar frio a circular pode fazer com que o corpo arrefeça demasiado. O enfermeiro alerta que este cenário pode contribuir para o aparecimento de cãibras, contracturas musculares e rigidez ao acordar, sobretudo quando o aparelho está direcionado diretamente para a cama.

Para evitar estes efeitos, Jorge Ángel recomenda algumas alternativas. Uma delas passa por ligar o ar condicionado algum tempo antes de dormir e desligá-lo depois, em vez de o manter em funcionamento durante toda a noite.

O especialista aconselha ainda a aproveitar a ventilação natural sempre que possível, através da abertura das janelas, e sugere o uso de um humidificador para compensar a secura provocada pelo aparelho.

Além dos benefícios para a saúde, desligar o ar condicionado durante a noite pode também ajudar a reduzir o consumo de energia e, consequentemente, o valor da fatura da eletricidade.