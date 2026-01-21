Facebook Instagram
Dicas

Ignorar este detalhe no ar condicionado pode pesar na fatura da eletricidade e prejudicar saúde

Tenha atenção a este pormenor do seu ar condicionado
IOL
Há 2 min
Ar condicionado
Ar condicionado
Foto: freepik
O ar condicionado é hoje um equipamento essencial em casa, tanto para enfrentar o calor como para manter os espaços aquecidos nos meses mais frios. Ainda assim, há um detalhe que continua a ser ignorado por muitos utilizadores: a limpeza regular dos filtros, um dos componentes mais importantes para o bom desempenho do aparelho e para a qualidade do ar que se respira.

Segundo o site A24, os filtros acumulam facilmente pó, pólen, ácaros e outras partículas que, quando não são removidas, reduzem a eficiência do sistema, aumentam o consumo de energia e podem afetar a saúde respiratória.

A limpeza dos filtros no inverno é simples e pode ser feita em poucos passos. Primeiro, deve desligar e desconectar o aparelho da corrente. Depois, retire os filtros com cuidado e aspire-os ou lave-os com água morna e um detergente suave, caso sejam laváveis. É fundamental deixá-los secar completamente antes de os voltar a colocar e ligar novamente o equipamento, confirmando se o ar circula de forma adequada.

Além dos filtros, os especialistas recomendam manter as grelhas de saída limpas e, sempre que possível, higienizar os condutos, evitando a acumulação de sujidade que compromete a qualidade do ar interior. A limpeza deve ser feita, idealmente, a cada um a três meses e o aparelho nunca deve ser coberto durante o inverno, para prevenir humidade e mofo.

Por fim, uma manutenção profissional anual continua a ser a melhor forma de garantir o bom funcionamento do ar condicionado, permitindo identificar possíveis avarias, limpar zonas de difícil acesso e assegurar um desempenho eficiente e seguro ao longo de todo o ano.

