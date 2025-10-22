Facebook Instagram

Há 4 sintomas a ter em atenção: um deles está quase sempre presente nos ataques cardíacos

Quase todas as vítimas de ataque cardíaco apresentam pelo menos um de quatro fatores de risco principais, revela um novo estudo
IOL
Hoje às 12:48
Mão no peito
Mão no peito
Foto: freepik
Já há uma análise ao sangue que deteta mais de 50 tipos de cancro (e antes de haver sintomas)

Quase todas as pessoas que sofrem um ataque cardíaco apresentam, antes do episódio, pelo menos um dos quatro principais fatores de risco: pressão arterial elevada, colesterol alto, níveis de açúcar no sangue acima do normal ou historial de consumo de tabaco.

Citado pelo site Independent, a conclusão é de um novo estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology, que analisou dados de saúde de mais de nove milhões de pessoas na Coreia do Sul e sete mil nos Estados Unidos, ao longo de cerca de 20 anos.

Os investigadores da Northwestern Medicine e da Universidade Yonsei descobriram que 99% das vítimas de ataque cardíaco tinham pelo menos um destes fatores de risco, e mais de 93% acumulavam dois ou mais. O mais comum foi a hipertensão arterial, presente em mais de 95% dos casos.

Segundo o investigador Philip Greenland, autor principal do estudo, a prioridade deve ser “controlar os fatores de risco modificáveis, como a pressão arterial e o colesterol, em vez de procurar causas menos tratáveis”.

A investigação reforça a importância da prevenção e do acompanhamento médico regular. De acordo com a Fundação Britânica do Coração, a doença cardíaca coronária continua a ser a principal causa de morte prematura, responsável por cerca de 66 mil mortes por ano.

Controlar a tensão, manter níveis saudáveis de colesterol e açúcar no sangue e evitar o tabaco pode ser a chave para reduzir significativamente o risco de enfarte.

RELACIONADOS
Já há uma análise ao sangue que deteta mais de 50 tipos de cancro (e antes de haver sintomas)
"O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde": nutricionista explica os benefícios
Mãos e pés frios de manhã podem dizer muito sobre o seu estado de saúde. Especialista explica
Beber mais de um copo de água à refeição pode ser um mau sinal sobre a nossa saúde
De 159 para 25 euros? Este relógio monitoriza a saúde, o exercício e até o sono
Casas de banho públicas: este hábito comum pode pôr a sua saúde em risco
Mais Vistos
00:03:14
Secret Story
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
tvi
00:01:56
Secret Story
Marisa tenta adivinhar o segredo de Inês. Será que acertou?
tvi
00:01:34
Secret Story
Alerta: Rui acha que acertou no segredo de Ana Cristina
tvi
Sporting
Homenagem do Sporting aos adeptos
maisfutebol
Destaques IOL
Perda de peso
Perder peso durante a menopausa é possível se cortar nestes três alimentos, garante especialista
Saúde
Faz jejum intermitente? Saiba o que pode comer para o interromper sem comprometer os resultados
Saúde
Há 4 sintomas a ter em atenção: um deles está quase sempre presente nos ataques cardíacos
Saúde
Já há uma análise ao sangue que deteta mais de 50 tipos de cancro (e antes de haver sintomas)
Mais Lidas
Tia zana torres
«Estamos a falar de crianças com 11 anos…» — mãe indignada denuncia caso na escola e vídeo torna-se viral
Dois às 10
Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar
tvi
Internacional
Jesus imparável: Al Nassr, sem Ronaldo, vence na Champions Asiática
maisfutebol
Catarina Furtado
Todos conhecem Catarina Furtado, mas talvez poucos saibam quem é o seu pai famoso
Vera
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível
Famosos
"Secret Story": Vera tem reação inesperada... que envolve expulsão de Inês!
selfie