Há 4 sintomas a ter em atenção: um deles está quase sempre presente nos ataques cardíacos

Quase todas as pessoas que sofrem um ataque cardíaco apresentam, antes do episódio, pelo menos um dos quatro principais fatores de risco: pressão arterial elevada, colesterol alto, níveis de açúcar no sangue acima do normal ou historial de consumo de tabaco.

Citado pelo site Independent, a conclusão é de um novo estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology, que analisou dados de saúde de mais de nove milhões de pessoas na Coreia do Sul e sete mil nos Estados Unidos, ao longo de cerca de 20 anos.

Os investigadores da Northwestern Medicine e da Universidade Yonsei descobriram que 99% das vítimas de ataque cardíaco tinham pelo menos um destes fatores de risco, e mais de 93% acumulavam dois ou mais. O mais comum foi a hipertensão arterial, presente em mais de 95% dos casos.

Segundo o investigador Philip Greenland, autor principal do estudo, a prioridade deve ser “controlar os fatores de risco modificáveis, como a pressão arterial e o colesterol, em vez de procurar causas menos tratáveis”.

A investigação reforça a importância da prevenção e do acompanhamento médico regular. De acordo com a Fundação Britânica do Coração, a doença cardíaca coronária continua a ser a principal causa de morte prematura, responsável por cerca de 66 mil mortes por ano.

Controlar a tensão, manter níveis saudáveis de colesterol e açúcar no sangue e evitar o tabaco pode ser a chave para reduzir significativamente o risco de enfarte.