O tamanho do pescoço é indicador do nosso risco de sofrer um ataque cardíaco, explica especialista

Não é apenas a cintura que pode revelar riscos para a saúde. Estudos recentes apontam que a circunferência do pescoço pode ser um sinal de alerta para doenças como diabetes, apneia do sono e, sobretudo, problemas cardíacos.

De acordo com o site New York Post, especialistas explicam que um pescoço mais largo está associado a maior acumulação de gordura visceral, considerada mais perigosa por ser metabolicamente ativa, libertando substâncias inflamatórias que aumentam a resistência à insulina e prejudicam o funcionamento dos órgãos.

A relação com a saúde cardiovascular é particularmente preocupante: pressão arterial elevada, colesterol baixo (HDL) e maior risco de fibrilhação auricular estão entre as complicações identificadas.

Embora não exista consenso oficial, considera-se que a circunferência acima de 43 cm nos homens e 39,5 cm nas mulheres já representa risco acrescido.

Os especialistas sublinham que este indicador não substitui as consultas médicas regulares, mas pode servir como ferramenta extra na avaliação do estado de saúde. Exercício físico, uma alimentação equilibrada e sono de qualidade continuam a ser fundamentais para reduzir a gordura acumulada e proteger o coração.