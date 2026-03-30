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"Um copo de água junto à cama pode salvar vidas", alerta médico
IOL
Hoje às 11:11
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Médico alerta para um risco silencioso que acontece logo ao acordar

Acordar e sair da cama de repente pode ser mais perigoso do que parece. Em decalrações ao site AS, o médico de família Alberto Sanagustín explica que muitos enfartes acontecem logo de manhã, entre as seis e as dez, por causa das alterações naturais do corpo ao acordar.

Quando abrimos os olhos, o cérebro liberta cortisol e adrenalina, as artérias ficam mais rígidas e o coração leva um “choque” inesperado, aumentando o risco, sobretudo para quem tem hipertensão, colesterol alto ou apneia do sono.

O especialista diz que o verdadeiro perigo não é tomar banho de água fria, como muita gente pensa, mas este despertar silencioso do corpo. A solução é simples: um copo de água à temperatura ambiente junto à cama. Beber antes de se levantar ajuda a ativar a circulação, coloca a pressão arterial no ponto certo e prepara o corpo para começar o dia em segurança.

O médico aconselha ainda a levantar-se devagar e com calma, sem movimentos bruscos. “Deixe o copo de água na mesa de cabeceira e não salte da cama como se houvesse um incêndio”, diz. Um gesto pequeno, mas que pode funcionar como um verdadeiro seguro de vida.

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