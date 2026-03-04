Facebook Instagram
Dicas

Nunca faça isto quando puxa o autoclismo. Pode estar em risco de apanhar salmonella

Quase todos temos este hábito, no entanto, especialistas deixam alerta

IOL
Há 1h e 54min
Sanita
Sanita

Foto: Pexels

É por isto que se deve colocar sal na sanita todas as noites

Quase todos temos o hábito de puxar o autoclismo com a tampa da sanita aberta, mas um estudo recente revela que este gesto aparentemente inocente pode ser um verdadeiro perigo para a saúde.

Citado pelo site El Cronista, investigadores da Universidade do Colorado mostraram que, ao puxar o autoclismo sem fechar a tampa, pequenas gotículas de água são projetadas para o ar, transportando bactérias e vírus, incluindo Escherichia coli, Salmonella e até agentes patogénicos intestinais que podem causar doenças respiratórias e gastrointestinais.

A pesquisa, publicada na revista Scientific Reports, utilizou lasers e câmaras de alta velocidade para visualizar aerossóis invisíveis que se espalham rapidamente pelo espaço da casa de banho. Os cientistas constataram que partículas maiores caem rapidamente sobre superfícies, enquanto as mais pequenas permanecem suspensas no ar durante vários minutos, podendo atingir até 1,5 metros de altura a velocidades de 2 metros por segundo.

O estudo sublinha que o risco é ainda maior em casas de banho públicas, onde a circulação de pessoas aumenta a exposição a estes microrganismos. Para reduzir o perigo, os especialistas recomendam medidas simples, como baixar sempre a tampa antes de puxar o autoclismo, melhorar a ventilação, limpar regularmente a sanita e, em casos de maior exposição, usar máscara.

Para além disso, a utilização de desinfetantes em aerossol ajuda a reduzir a carga de bactérias no ar, tornando o espaço mais seguro. 

