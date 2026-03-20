Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Azeite virgem ou refinado? Estudo revela qual é mais benéfico para a saúde

O azeite que escolhe no supermercado pode fazer toda a diferença na sua saúde
IOL
Há 2h e 21min
Azeite Foto: RDNE Stock Project, Pexels
Azeite Foto: RDNE Stock Project, Pexels
Este é o pequeno-almoço ideal para emagrecer, revelam nutricionistas

O azeite extra virgem pode desempenhar um papel importante na preservação da função cognitiva, sobretudo quando comparado com o azeite refinado. A conclusão é de um novo estudo destacado pelo Medical News Today.

De acordo com o artigo do Medical News Today, a investigação reforça a ideia de que a alimentação tem um impacto direto na saúde do cérebro, nomeadamente através do chamado eixo intestino-cérebro, um sistema de comunicação entre o intestino e o cérebro que influencia o humor, o comportamento, os níveis de stress e a capacidade cognitiva.

O estudo analisou dados de 656 pessoas entre os 55 e os 75 anos, todas com excesso de peso ou obesidade e síndrome metabólica. Durante dois anos, os investigadores acompanharam o tipo de azeite consumido, virgem ou refinado, a composição da microbiota intestinal e as alterações na função cognitiva.

Os resultados indicam que os participantes que consumiam azeite virgem apresentaram uma melhor função cognitiva e maior diversidade da microbiota intestinal, em comparação com aqueles que optavam por azeite refinado. Segundo os autores, citados pelo Medical News Today, esta diversidade é frequentemente vista como um indicador de melhor saúde intestinal e metabólica.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma das possíveis explicações está nos compostos bioativos presentes no azeite virgem, como os polifenóis, que têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Estes compostos tendem a ser reduzidos ou eliminados durante o processo de refinação, o que poderá justificar as diferenças observadas entre os dois tipos de azeite.

Ainda assim, os especialistas alertam que os resultados mostram apenas uma associação e não uma relação direta de causa e efeito. Ou seja, o consumo de azeite virgem, por si só, não garante a prevenção do declínio cognitivo.

Citado pelo Medical News Today, um dos especialistas sublinha que o estudo deve ser interpretado no contexto de um padrão alimentar global. Dietas ricas em alimentos de origem vegetal e gorduras saudáveis, como a dieta mediterrânica, continuam a ser apontadas como benéficas para a saúde cerebral a longo prazo.

A investigação reforça, assim, a importância não só da quantidade, mas também da qualidade dos alimentos consumidos. Os autores defendem que futuras pesquisas deverão aprofundar o papel da microbiota intestinal nesta relação e confirmar os resultados em diferentes populações.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para já, a evidência sugere que pequenas escolhas no dia a dia, como optar por azeite extra virgem, podem contribuir para uma melhor saúde do cérebro ao longo do tempo.

RELACIONADOS
Este é o pequeno-almoço ideal para emagrecer, revelam nutricionistas
"Recebeu a pontuação mais alta": imprensa internacional destaca esta sardinha em lata portuguesa como a melhor do mercado
Não deite fora a água de cozer a massa. É isto que deve fazer
GNR alerta para aumento de furtos de combustível. Estes são os conselhos das autoridades
Era casado mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
Mais Vistos
00:01:37
Secret Story
Eva furiosa com Diogo e Ariana: «Para quem tem namorada... e ela diz aquilo com um à vontade»
tvi
00:03:35
Secret Story
Eva deixa ultimato a Diogo: «Deixa-te estar que lá fora...»
tvi
00:00:54
Secret Story
Diogo repara que Eva está triste e aborda-a... mas leva um «não» redondo
tvi
00:02:13
Secret Story
Após revelar que tem namorada, Diogo volta a dormir com Ariana e trocam carinhos debaixo dos lençóis
tvi
Destaques IOL
Dicas
GNR alerta para aumento de furtos de combustível. Estes são os conselhos das autoridades
Viagens
Parece Bali mas fica no nosso país: este destino paradisíaco é perfeito para as férias de verão
Saude
Este é o pequeno-almoço ideal para emagrecer, revelam nutricionistas
História
Era casado mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
Mais Lidas
Ranking UEFA
Ranking UEFA: Portugal alcança a melhor pontuação de sempre
maisfutebol
Famosos
Detido suspeito de raptar e roubar Ricardo Claro. PJ acredita que há cúmplices
selfie
Atualidade
Depressão Therese provoca quedas de redes elétricas, derrocadas e inundações nesta região
away
Tasquinha do Fumo
"Descobri uma tasquinha especialista em comida típica portuguesa, à antiga e sem modernices"
versa
Benfica
Benfica e Sporting estão a torcer por Betis, Aston Villa ou... FC Porto
maisfutebol
Lisboa
Desmantelado na Amadora esquema ilegal de envio de dinheiro e apreendidos mais de 37 mil euros
cnn