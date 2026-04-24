Bananas verdes, amarelas ou maduras: qual é afinal a mais saudável?

Nem todas as bananas são iguais, e a cor pode dizer mais sobre os seus benefícios do que parece. Verdes, amarelas ou com manchas castanhas, cada fase de amadurecimento altera a composição nutricional da fruta e pode influenciar a forma como o organismo a processa.

Citado pelo site Welltica+, até forma como as bananas são armazenadas influencia a sua durabilidade. Quando colocadas no frigorífico, a casca tende a escurecer, mas o interior conserva-se durante mais tempo. Já para acelerar o amadurecimento, uma das soluções mais comuns é colocá-las junto de maçãs. Em alternativa, também podem ser congeladas e utilizadas mais tarde em batidos ou sobremesas.

A principal diferença entre os tipos de banana está no seu teor de hidratos de carbono. As bananas verdes são ricas em amido resistente, uma forma de hidrato de carbono que é digerido lentamente. Este tipo de amido pode ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis e prolongar a sensação de saciedade, além de beneficiar a saúde intestinal.

À medida que amadurecem e passam de verdes a amarelas, o amido transforma-se em açúcares naturais. Isto torna a banana mais doce, mais fácil de digerir e uma fonte rápida de energia. Nesta fase, mantém nutrientes importantes como potássio, vitamina B6 e fibra.

Quando surgem manchas castanhas, o perfil nutricional volta a mudar. As bananas mais maduras tendem a apresentar níveis mais elevados de antioxidantes, compostos associados ao reforço do sistema imunitário e à ajuda no combate à inflamação no organismo.

Os especialistas sublinham que não existe uma única versão mais saudável em todas as situações. A escolha depende dos objectivos individuais. As bananas verdes podem ser mais adequadas para quem procura controlar o apetite ou os níveis de açúcar no sangue. Já as bananas mais maduras podem ser uma opção mais indicada para quem pretende aumentar a ingestão de antioxidantes.