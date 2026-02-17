É isto que acontece ao corpo quando come bananas em jejum, alertam especialistas

Estes são os 5 sinais para saber se está em forma a partir dos 50 anos, explica treinadora

Comer uma banana logo ao acordar pode parecer uma forma simples e saudável de começar o dia, mas especialistas alertam que nem sempre é a escolha perfeita para todos. Este fruto tropical é reconhecido pelo seu elevado teor de potássio, vitamina B6 e magnésio, sendo um aliado tanto para quem pratica exercício físico como para quem procura manter uma dieta equilibrada.

Citado pelo site Times Now, nutricionistas explicam que as bananas oferecem um impulso rápido de energia, ajudam a regular a pressão arterial e promovem a saúde cardiovascular. Além disso, as fibras e enzimas presentes na fruta facilitam a digestão e ajudam a manter movimentos intestinais regulares.

No entanto, comer bananas com o estômago vazio também pode trazer alguns efeitos indesejados. Entre os problemas apontados pelos especialistas estão:

Dificuldade na absorção de ferro: os ácidos presentes na fruta podem reduzir a capacidade do corpo de absorver este mineral, especialmente em pessoas com défices de ferro.

os ácidos presentes na fruta podem reduzir a capacidade do corpo de absorver este mineral, especialmente em pessoas com défices de ferro. Possível aumento do apetite: embora tenham poucas calorias, as bananas podem provocar fome minutos depois de serem consumidas, levando a excessos alimentares e, a longo prazo, ao ganho de peso.

embora tenham poucas calorias, as bananas podem provocar fome minutos depois de serem consumidas, levando a excessos alimentares e, a longo prazo, ao ganho de peso. Desconforto intestinal: o consumo de fibra logo de manhã pode causar inchaço, gases ou irritação, especialmente em pessoas com estômagos sensíveis.

O segredo, segundo os especialistas, está em equilibrar o consumo. Comer bananas acompanhadas de proteínas ou hidratos de carbono complexos pode aumentar a saciedade e minimizar efeitos negativos. Para quem gosta de começar o dia de forma saudável, a fruta continua a ser uma ótima opção, desde que consumida de forma consciente.