Bebe pouca água ao longo do dia? Especialistas recomendam fazer isto

Manter-se hidratado é essencial para a saúde, a energia e o bem-estar diário, mas muitas pessoas esquecem-se de beber água ao longo do dia. Segundo especialistas, não se trata apenas de força de vontade: pequenas estratégias podem tornar o hábito muito mais simples e natural.

Citado pelo site Petit Chef, uma das recomendações mais eficazes é utilizar uma garrafa com palhinha. Este tipo de garrafa permite beber de forma mais constante, sem precisar parar ou abrir e fechar a tampa, tornando o gesto automático e até mais agradável. Para além disso, é possível beber enquanto se trabalha, estuda, treina ou conduz, sem interromper a rotina.

Para escolher a garrafa ideal, os especialistas aconselham ter em conta a capacidade (entre 500 ml e 1 litro), o material (aço inoxidável, plástico sem BPA ou vidro), o tipo de palhinha e a facilidade de limpeza.

“Beber mais água não depende só da força de vontade, mas de estratégias simples que tornam o hábito automático”, afirmam os especialistas.