Beber água às refeições faz mal? Especialista deixa aviso

Beber água às refeições é um hábito muito comum para muitas pessoas, mas será que faz mesmo mal?
IOL
Há 2h e 21min
Beber água
Foto: freepik
Aos 62 anos, esta mulher corre mais de 70 km por semana. Esta é a sua rotina desde os 50

Beber água durante as refeições é um hábito super natural para quase todos nós. No entanto, segundo a Medicare, o problema não está no consumo de água em si, mas sim nos exageros.

Num vídeo partilhado recentemente no Instagram, a Medicare explica que beber grandes quantidades de água durante a refeição pode levar o estômago a dilatar mais do que o habitual. Esse efeito pode enviar uma mensagem errada ao cérebro, fazendo-o acreditar que ainda há espaço para mais comida, o que pode resultar num consumo alimentar superior ao necessário.

De acordo com a explicação, um copo de água à refeição é perfeitamente adequado e não representa qualquer risco para a digestão. O alerta surge quando o consumo é excessivo, podendo interferir na perceção de saciedade.

No mesmo vídeo, o especialista reforça ainda que as bebidas que devem mesmo ser evitadas durante as refeições são os sumos açucarados, devido ao impacto negativo que têm na saúde e no controlo do peso.

 

