Facebook Instagram

Especialista em saúde renal alerta para a 'moda' de beber esta quantidade de água: "Tem tanto de mito, como de mentira"

“Como acontece em muitas áreas da medicina, a nefrologia também está cheia de mitos, e a água é um deles”
IOL
Há 3h e 9min
Beber água
Beber água
Foto: freepik
Copilot está a tornar-se um “conselheiro” para saúde, carreira e relações

Sempre ouvimos dizer que devemos beber dois litros de água por dia para manter a saúde em dia. Esta recomendação tornou-se quase uma regra universal, repetida por médicos, campanhas de saúde e até nas redes sociais. No entanto, um especialista em saude renal alerta que esta ideia pode não passar de um mito e explica qual é, afinal, a quantidade mínima de água que o corpo realmente precisa.

O especialista, Borja Quiroga, esteve no podcast da Cadena SER, onde abordou vários temas relacionados com a saúde renal. Citado pelo site AS, um dos momentos que mais se destacou foi quando colocou em causa a recomendação generalizada do consumo diário de dois litros de água, sublinhando que não existe uma necessidade universal igual para todas as pessoas.

“Como acontece em muitas áreas da medicina, a nefrologia também está cheia de mitos, e a água é um deles”, afirmou. Segundo o especialista, não faz sentido estabelecer uma ingestão fixa para toda a população, uma vez que cada organismo funciona de forma diferente e está sujeito a variáveis como idade, atividade física, clima e estado de saúde.

Para sustentar o seu argumento, Borja Quiroga recorreu ao exemplo de doentes em diálise, cujos rins não funcionam corretamente. Nestes casos, a água ingerida não é eliminada através da urina e acaba por se acumular no corpo. “Há doentes que, de uma sessão para a outra, aumentam dois ou três quilos de peso. Não somos nuvens, esta água tem de vir de algum lado”, explicou.

O nefrologista esclareceu ainda que o rim precisa, em média, de cerca de meio litro de água por dia para eliminar toxinas. No entanto, o corpo perde líquidos naturalmente através da respiração e da transpiração, num total aproximado de 700 a 800 mililitros diários. Somando estas perdas à produção de urina, o valor mínimo situa-se nos 1,2 litros por dia.

Este valor, contudo, não é fixo. “Se fizer exercício físico, se estiver muito calor ou se houver perdas gastrointestinais, é necessário aumentar a quantidade de água ingerida”, sublinhou o especialista.

O especialista deixou ainda um conselho, muitas vezes esquecido: ouvir o próprio corpo. “Para saber quanto beber, devemos prestar atenção a um dos estímulos mais primitivos e importantes que temos: a sede”, concluiu.

 

RELACIONADOS
Copilot está a tornar-se um “conselheiro” para saúde, carreira e relações
Nunca beba café em jejum: especialistas explicam os riscos para a saúde
Jantar depois das 21h e tomar o pequeno-almoço antes das 9h: um erro que pode custar caro à nossa saúde
Calças de ganga de cintura subida podem colocar a saúde das mulheres em risco, alertam especialistas
Beber mais de um copo de água à refeição pode ser um mau sinal sobre a nossa saúde
Mãos e pés frios de manhã podem dizer muito sobre o seu estado de saúde. Especialista explica
Mais Vistos
00:00:12
Desporto
Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória
maisfutebol
00:00:32
Desporto
Adeptos do Vitória tentam tirar camisola a adepto do FC Porto
maisfutebol
00:04:19
1ª Companhia
Só rir: Durante instrução sobre coordenadas geográficas há quem faça caras de desespero
tvi
00:01:29
Funtástico
Inesperado: Pedro Granger quebra o protocolo e revela em quem votou e incentiva voto - Goucha reage!
tvi
Destaques IOL
Dicas
Secar a roupa no inverno nunca foi tão fácil: só vai precisar de uma toalha
Dicas
Esqueça as molas e os vincos: é assim que penduramos a roupa para não ter de engomar
Dicas
É isto que as hospedeiras de bordo fazem para que o perfume dure horas na pele
Dicas
Esta descoberta doméstica levou Rebeca Caldeira à 'loucura'. Vamos testar?
Mais Lidas
Resultados Presidenciais 2026 em tempo real
CAN
E tudo um penálti mudou: Senegal abandonou o campo, voltou e venceu a CAN!
maisfutebol
Liga
PSP de Braga fez 37 detenções à margem do Vitória-FC Porto
maisfutebol
Rave
A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada
cnn
Internacional
INCRÍVEL: marroquinos agarram e puxam suplente do Senegal para... roubar uma toalha
maisfutebol
Dois às 10
Cristiana Jesus revela que dois ex-concorrrentes voltaram a namorar e deixa Cláudio Ramos em 'choque'
tvi