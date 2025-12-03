Facebook Instagram
Dicas

Estudo científico traz boas notícias para quem bebe dois a três cafés por dia

Beber esta quantidade de café por dia, traz mais benefícios do que imagina
IOL
Ontem às 14:52
Pessoa a beber café
Pessoa a beber café
Foto: freepik
Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos

Beber café diariamente pode fazer mais do que apenas mais energia: um estudo recente sugere que pode atrasar o envelhecimento biológico em algumas pessoas em até cinco anos.

De acordo com o site Medical News Today, investigadores analisaram pessoas com perturbações psiquiátricas graves e descobriram que aquelas que bebiam entre 3 e 5 chávenas de café por dia apresentavam sinais de envelhecimento mais lento do que as restantes.

Mas como é que isso acontece? A explicação está nas extremidades dos cromossomas. Estes funcionam como tampões protetores do nosso ADN e ajudam a manter as células saudáveis. Com o passar do tempo, os telómeros vão encurtando, e isso é um sinal de envelhecimento. O café contém antioxidantes, substâncias que ajudam a proteger estas estruturas e a reduzir danos nas células causados pelo stress e pela inflamação, retardando o processo de envelhecimento.

No entanto, há limites. Beber mais de cinco chávenas por dia pode ter efeitos negativos, como dificultar o sono, aumentar a ansiedade ou causar desconforto digestivo. A investigadora, Monica Aas, explica: “O consumo moderado de café pode trazer benefícios, mas o excesso pode ser prejudicial.”

Por isso, consumir 3 a 5 chávenas de café por dia podem ser ideais para aproveitar os efeitos positivos da bebida na saúde das células e no envelhecimento. 

 

RELACIONADOS
Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos
Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco
Comer depressa é pior para a saúde do que imagina. Os especialistas explicam porquê
Calças de ganga de cintura subida podem colocar a saúde das mulheres em risco, alertam especialistas
"O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde": nutricionista explica os benefícios
Mãos e pés frios de manhã podem dizer muito sobre o seu estado de saúde. Especialista explica
Mais Vistos
00:03:17
Secret Story
Marisa perde-se em lágrimas nos braços de Pedro e este reage: «Preciso de respirar...»
tvi
00:00:51
Secret Story
«Têm dois filhos». Concorrente acerta em cheio no segredo de Pedro e Marisa
tvi
00:01:06
Secret Story
Depois do Especial, Marisa perde as estribeiras com Bruna: «Que falta de respeito!»
tvi
00:03:33
Secret Story
Marisa de rastos ao ver imagens de Bruna: «É muito triste! Devias ter vergonha da maneira como falas»
tvi
Destaques IOL
Natal
Renas, duendes e um mercado de Natal mágico: a vila que vai encantar miúdos e graúdos
Seguranca
Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco
Tragédia
Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos
Dicas
O micro-ondas estraga a comida? Químico português explica como funciona a radioatividade
Mais Lidas
Musas portuguesas
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
Susana Dias Ramos
Susana Dias Ramos emociona com partilha pessoal: «Fui eu que escolhi partir...»
Maria Cerqueira Gomes
Maria Cerqueira Gomes antecipa a cor tendência de 2027 e leva-nos à Parfois
versa
Dois às 10
«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa
tvi
CP
Mais de 40% das estações servidas por Intercidades não têm bilheteira. CP admite expulsar passageiros sem bilhete, revisores evitam cumprir regra para fugir a conflitos
cnn
André Ventura
Ministério Público quer levantar imunidade de Ventura por acusar ex-autarca de enriquecimento ilícito
cnn