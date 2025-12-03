Estudo científico traz boas notícias para quem bebe dois a três cafés por dia

Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos

Beber café diariamente pode fazer mais do que apenas mais energia: um estudo recente sugere que pode atrasar o envelhecimento biológico em algumas pessoas em até cinco anos.

De acordo com o site Medical News Today, investigadores analisaram pessoas com perturbações psiquiátricas graves e descobriram que aquelas que bebiam entre 3 e 5 chávenas de café por dia apresentavam sinais de envelhecimento mais lento do que as restantes.

Mas como é que isso acontece? A explicação está nas extremidades dos cromossomas. Estes funcionam como tampões protetores do nosso ADN e ajudam a manter as células saudáveis. Com o passar do tempo, os telómeros vão encurtando, e isso é um sinal de envelhecimento. O café contém antioxidantes, substâncias que ajudam a proteger estas estruturas e a reduzir danos nas células causados pelo stress e pela inflamação, retardando o processo de envelhecimento.

No entanto, há limites. Beber mais de cinco chávenas por dia pode ter efeitos negativos, como dificultar o sono, aumentar a ansiedade ou causar desconforto digestivo. A investigadora, Monica Aas, explica: “O consumo moderado de café pode trazer benefícios, mas o excesso pode ser prejudicial.”

Por isso, consumir 3 a 5 chávenas de café por dia podem ser ideais para aproveitar os efeitos positivos da bebida na saúde das células e no envelhecimento.