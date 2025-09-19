Boas notícias para quem bebe café: especialista defende benefícios para os intestinos

Esta é a hora ideal para tomar o pequeno-almoço e jantar, explica bióloga e especialista em microbiota

Para os verdadeiros amantes de café, temos boas notícias: para alémde dar energia e melhorar a concentração, pode também trazer vantagens para a saúde intestinal.

Segundo o site El Confidencial, o especialista em microbiota intestinal, Tim Spector, explicou numa entrevista que os consumidores de café apresentam um microbioma intestinal mais diverso do que aqueles que não bebem café. Essa diversidade está associada a uma melhor saúde geral e a uma maior resistência a doenças.

De acordo com o especialista, uma chávena de café filtrado fornece cerca de 1,5 gramas de fibra solúvel – o equivalente a comer uma tangerina. Esta fibra alimenta os microrganismos intestinais, ajudando a manter o equilíbrio digestivo.

Para além disso, o café é rico em antioxidantes que reduzem a inflamação e o stress oxidativo. Mesmo quando acompanhado de leite, continua a ser considerado um aliado intestinal. Por se tratar de um produto fermentado, contém ainda compostos probióticos que reforçam o seu valor nutricional.

A ciência também aponta benefícios a longo prazo: o consumo regular de café está associado a um menor risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, bem como a uma redução da incidência de cancro do fígado e da mama.

A quantidade recomendada situa-se entre duas e quatro chávenas por dia, ajustadas a cada pessoa.